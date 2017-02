ORF SPORT + mit Erste-Liga-Spiel FC Liefering – LASK Linz

Weiters am 24. Februar: Siegerehrungen Langlauf Sprint und nordische Kombination bei der Ski-WM Lahti

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 24. Februar 2017, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den Siegerehrungen vom Langlauf Sprint und der nordischen Kombination bei der Ski-WM Lahti 2017 um 19.30 Uhr und vom Erste-Liga-Spiel FC Liefering – LASK Linz um 20.15 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 19.00 Uhr und das Behindertensportmagazin „Ohne Grenzen“ um 22.30 Uhr.

Vom 22. Februar bis 5. März kämpfen bei der nordischen Ski-WM in Lahti Skispringer, Kombinierer und Langläufer um Podestplätze. ORF eins überträgt insgesamt rund 47 Stunden live aus Finnland, ORF SPORT + zeigt an acht Tagen die Siegerehrungen live. Dazu hat ORF SPORT + an nahezu allen Wettkampftagen die Tageshighlights zur Primetime im Programm. Den Live-Stream zu den Bewerben bietet die ORF-TVthek.

Die Kommentatoren der Siegerehrungen sind Johannes Hahn und Michael Roscher.

In der ersten Runde nach der Winterpause treffen mit dem FC Liefering und LASK Linz die beiden Topteams aufeinander. Die Linzer führen mit 40 Punkten die Tabelle an – drei Punkte vor den Salzburgern. Kommentator ist Christopher Pöhl.

Das Behindertensportmagazin „Ohne Grenzen“ meldet sich von der nordischen Para-Ski-WM in Finsterau in Deutschland. „Ohne Grenzen“ berichtet über die Weltmeisterschaft. Im Mittelpunkt steht dabei die sehbehinderte Carina Edlinger, die mit ihrem Bruder Julian als Guide zu den großen Favoritinnen in ihrer Klasse zählt. Andreas Onea spricht mit den beiden Sportlern. Weiters zu sehen ist ein Bericht über einen Kletter-Workshop für Menschen mit Behinderung.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Weitere Infos dazu unter

http://kundendienst.ORF.at/programm/behinderung.

Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen", das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" oder das „Golfmagazin" können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 23. Februar, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

