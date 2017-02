Tierschutzgesetz -Stronach/Weigerstorfer fordert weitere Fortschritte, keine Rückschritte!

Zentrale Punkte fehlen - Kastrationspflicht für Katzen beibehalten – Haltung von Welpen in Zoofachgeschäften verbieten

Wien (OTS) - „Hier ist noch einiges stark verbesserungswürdig “, kritisiert Team Stronach Tierschutzsprecherin Ulla Weigerstorfer die geplante Änderung des Tierschutzgesetzes, in dem zentrale Punkte fehlen. „Insgesamt besteht noch dringend Diskussionsbedarf, denn es gehört noch einiges geändert, bevor dieses Gesetz in Kraft treten darf“, mahnt Weigerstorfer. Sie sehe zwar auch Fortschritte, weil das Gesundheitsministerium auf Initiative des Team Stronach etwa das bestehende Strafausmaß bei Tierquälerei von einem Jahr auf zwei Jahre erhöht hat, „aber es muss noch mehr getan werden. Wir brauchen noch weitere Fortschritte, keine Rückschritte“, so Weigerstorfer.

Unter anderem fordert die Team Stronach Mandatarin ein absolutes Haltungs- und Verkaufsverbot von Hunde- und Katzenwelpen in Zoofachhandlungen. „Die Zurschaustellung von Hunde- und Katzenwelpen in Zoofachgeschäften – oft unter widrigen, nicht artgerechten Bedingungen - ist eine unzumutbare Belastung für die jungen Tiere“, so Weigerstorfer. Wie sehr das Thema nicht nur Tierschützer beschäftige, zeigen die über 650 Stellungsnahmen, die im Ministerium zur geplanten Änderung eingetroffen sind. „Ich hoffe, dass die Verantwortlichen nicht den politischen Fehler machen dies zu ignorieren“, so Weigerstorfer.

Gleichzeitig sei auch sicherzustellen, dass jegliche Form der Zucht und Vermehrung von Tieren, die nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft als „Qualzucht“ angesehen wird, verboten wird. „Körperformen, die genetische Anomalien darstellen sowie gesundheitsbeeinträchtigende Leistungssteigerungen sind reine Tierquälerei und deshalb unbedingt zu verbieten“, erklärt Weigerstorfer. Besonders am Herzen liegt ihr auch die Kastrationspflicht für Katzen. „Es ist wichtig, dass die Regelung, wonach jeder Kater und jede Katze mit Freigang zu kastrieren ist, im Sinne des Tierschutzes optimiert wird und für alle Seiten tragbar ist “, erinnert Weigerstorfer. Ausnahmen solle es nur für nachweislich zur Zucht angemeldete Tiere und für reine Wohnungskatzen geben.

