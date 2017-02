Promis, Prunk & Logentratsch – Das war der Wiener Opernball 2017

Die Höhepunkte der Ballnacht mit Peter L. Eppinger

Wien (OTS) - Das war der Wiener Opernball 2017 – am Tag nach dem Höhepunkt der Ballsaison berichtet die ORF-Gesellschaftsredaktion in „Promis, Prunk & Logentratsch“ am Freitag, dem 24. Februar 2017, um 20.15 Uhr in ORF eins ausführlich vom Ball der Bälle. Peter L. Eppinger führt durch die Sendung. Unter anderem werden auch folgende Fragen beantwortet: Wie haben die prominenten Gäste wirklich gefeiert? Was hat sich in den überfüllten Gängen der Wiener Staatsoper noch alles ereignet? Die Sondersendung berichtet von den glamourösesten Auftritten, den schrillsten Outfits und den besten Sagern am Ball der Bälle!

Noch mehr Opernball im ORF:

Das ORF-Gesellschaftsmagazin „Seitenblicke“ wird auch heuer am Tag nach dem Ball die ganze Sendung den Höhepunkten der Ballnacht widmen – „Wien heute“ lässt die Ballnacht ebenso Revue passieren wie „Guten Morgen Österreich“ und „heute leben“. Hitradio Ö3 berichtet auch am Tag danach im „Ö3-Wecker“ ausführlich über die Highlights des Abends. Eine Slide-Show der besten Roben und Momente wird online auf http://oe3.ORF.at bereitgestellt. Auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) ist die TV-Übertragung als Live-Stream und nachträglich als Video-on-Demand abrufbar.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

