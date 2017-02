Lotto: Doppeljackpot! 3 Millionen Euro für nächsten Sechser

Sologewinne beim Fünfer mit Zusatzzahl und beim Joker

Wien (OTS) - Zum zweiten Mal in Folge gab es am vergangenen Mittwoch keinen Sechser, und somit geht es am Wochenende um einen Doppeljackpot. Wenn Moderator Thomas May die Ziehung am Sonntag startet, werden rund 3 Millionen Euro im Topf für die „sechs Richtigen“ liegen.

Einen Sologewinn gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Spielteilnehmer aus Tirol erzielte hier per Quicktipp den einzigen Treffer und darf sich über eine sechsstellige Gewinnsumme freuen:

Mehr als 131.700 Euro wandern in Kürze auf sein Konto.

Joker

Über einen Sologewinn darf sich auch ein Niederösterreicher freuen, und zwar beim Joker. Er hatte auf seinem Lotto Normalschein als einziger die richtige Joker Zahl, und die Entscheidung, „Ja“ zu sagen, machte sich mit rund 188.700 Euro bezahlt.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23.2.2017:

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.821.643,70 – 3 Mio. Euro warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 131.741,20 88 Fünfer zu je EUR 1.633,10 252 Vierer+ZZ zu je EUR 171,00 5.016 Vierer zu je EUR 47,70 6.582 Dreier+ZZ zu je EUR 16,30 83.240 Dreier zu je EUR 5,20 228.992 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Gewinnzahlen: 12 17 19 30 39 44 Zusatzzahl: 42

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23.2.2017:

1 Joker zu EUR 188.668,20 13 mal EUR 7.700,00 97 mal EUR 770,00 1.041 mal EUR 77,00 10.603 mal EUR 7,00 104.368 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 0 6 5 6 1 2

