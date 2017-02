UNICEF-Bericht - Stronach/Steinbichler: Unverantwortliche Konzernpolitik trägt Mitschuld am Kinderleid

Ausbeutung und Monokulturen zerstören regionale Strukturen

Wien (OTS) - „So sehr mich die Bilder von Hunger leidenden Kindern in Afrika im Innersten berühren und fassungslos machen, so wütend machen mich gleichzeitig die scheinheilig mitleidigen Kommentare derer, die diese Bilder und dieses Leid mit zu verantworten haben“, kommentiert Team Stronach Wirtschaftssprecher Leo Steinbichler aktuelle Berichte des UN-Kinderhilfswerks. Diesen zufolge spitzt sich die Lage in Afrika, besonders in den Ländern Nigeria, Solamia und Südsudan weiter zu, knapp 1,4 Millionen Kinder drohen zu verhungern. Mit Schuld daran sei zu einem Großteil die unverantwortliche Konzernpolitik, die die Bevölkerung vor Ort ausbeutet, ihnen ihr Land für einen Spottpreis abnimmt und die Menschen im eigenen Land versklavt – nur, damit die Broker der Konzerne damit spekulieren und zweistellige Gewinne erzielen können, so Steinbichler: "So bekommt eine alleinverdienende Mutter in Äthiopien als Plantagenarbeiterin zum Beispiel 25 Euro im Monat. Ähnlich dramatisch ist die Situation bei den indischen Teepflückerinnen. Auch die zunehmende Fläche an Urwaldrodungen in Afrika ist an dieser Entwicklung mitbeteiligt.“



„Das Grundproblem, welches auch der „Konzernatlas 2017“ bestätigt, ist, dass Großkonzerne die Herstellung von Lebensmittel seit jeher auf billiges Land und billige Arbeit stützen. Dabei bleiben nicht nur Landarbeiter, Bauern und deren Familien kurzfristig auf der Strecke, sondern auch die landwirtschaftliche Fläche. Monokulturen und der intensive Einsatz von Pestiziden wie Glyphosat haben die Ökosysteme übernutzt, Klimakatastrophen sind nicht selten die Folge. Den Menschen bleibt oft gar keine andere Wahl: Hungern oder fliehen“, mahnt der Team Stronach Mandatar. Zwei Millionen derartige Wirtschaftsflüchtlinge seien derzeit unterwegs – Tendenz steigend. „Wir müssen diese zerstörerische Konzernpolitik endlich beenden! Denn sie geht nicht nur auf Kosten der klein- und mittelständischen Unternehmen und der regionalen Strukturen in diesen Ländern, sondern gefährdet auch die Tierwelt, das Klima und die Umwelt", warnt Steinbichler und verweist in diesem Zusammenhang auf die Publikationen von Petra Ramsauer "So wird Hunger gemacht" und "Landraub" bzw. „Die Fett-Falle“, zwei Dokumentationen von Kurt Langbein zu diesem Thema.

