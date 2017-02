Das Faschingsfinale 2017 im ORF-TV

Von Narren, Gilden, Garden und weiteren schrägen Vögeln

Wien (OTS) - Der Fasching 2017 nähert sich seinem finalen Höhepunkt – und auch das ORF-TV zündet noch bis zum Faschingsdienstag so manches Pointenfeuerwerk. Zu den Höhepunkten zählen das „Faschingskabarett“ mit Steinböck & Rudle und die Highlights vom „Wiener Opernball“ (auch heute live in ORF 2) in „Promis, Prunk und Logentratsch“ am 24. Februar und der zweite Teil von „Narrisch guat“, der Leistungsschau heimischer Faschingsgilden, am 25. Februar (bei Teil eins am 18. Februar waren im Schnitt 853.000 Zuseherinnen und Zuseher mit dabei). Auch bei „Hallo okidoki“ dreht sich am 25. und 26. Februar jeweils ab 8.00 Uhr alles um den Fasching, und Kater Kurt und Robert Steiner sind auf der Suche nach dem perfekten Kostüm. Am Rosenmontag, dem 27. Februar, folgen die Nachwuchs-Narren aus Villach mit ihrem „Mini Lei Lei“ und Armin Assingers „Faschings-Millionenshow“. Am Faschingsdienstag, dem 28. Februar, beschließen das „Steirerland im Narreng’wand“, „Barbara Karlichs Faschingskabarett“ und der „Villacher Fasching“ die närrische Zeit. Darüber hinaus ist der Fasching auch Thema bei „Guten Morgen Österreich“, „heute leben“, „Was gibt es Neues?“, „Frisch gekocht“ und im Programm von ORF III.

Die Faschingshighlights von ORF eins und ORF 2 im Überblick:

Freitag, 24. Februar:

20.15 Uhr, ORF eins: „Promis, Prunk & Logentratsch – Das war der Wiener Opernball 2017“

21.55 Uhr, ORF eins: „Faschingskabarett – Steinböck & Rudle“

Samstag, 25. Februar:

20.15 Uhr, ORF 2: „Narrisch guat – Teil 2“

Montag, 27. Februar (Rosenmontag):

14.15 Uhr, ORF eins: „Mini Lei Lei“

20.15 Uhr, ORF 2: „Faschings-Millionenshow“

Dienstag, 28. Februar (Faschingsdienstag):

13.15 Uhr, ORF 2: „Steirerland im Narreng’wand“

16.00 Uhr, ORF 2: „Barbara Karlichs Faschingskabarett“

20.15 Uhr, ORF 2: „Villacher Fasching“

Der Fasching in ORF III

Zum Höhepunkt des heurigen Faschings präsentiert auch ORF III viel zum Lachen: Im „Themenmontag“ am 27. Februar liefert um 20.15 Uhr eine „Seinerzeit“-Ausgabe aus dem Jahr 1989 mit u. a. Peter Alexander, Fritz Eckhardt, Marcel Prawy und Otto Schenk ein Feuerwerk an Pointen und Anekdoten. Danach erzählt Otto Schenk in „Sternstunden und alte Hüte“ (21.45 Uhr) Theatergeschichten, Dirigentenparodien und Witze.

Am Faschingsdienstag, dem 28. Februar, trifft um 20.15 Uhr mit Reporter Andreas Altmann, Schriftsteller Franz Schuh, Schauspielerin Erni Mangold und Schriftsteller Radek Knapp eine unterhaltsame literarische Faschingsrunde in einer neuen „erLesen“-Ausgabe bei Heinz Sichrovsky zusammen. Anschließend präsentiert ORF III noch mehr Sternstunden des Humors: „Lacherfolge“ (21.05 Uhr) mit Otto Schenk und Helmuth Lohner“ sowie das Kabarett „Was lachen Sie?“ (in zwei Teilen ab 22.40 Uhr) mit u. a. Elfriede Ott, Erwin Steinhauer und Heinz Marecek, die Texte von Karl Farkas, Fritz Grünbaum, Otto Reutter und Hugo Wiener interpretieren.

