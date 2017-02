ORF III am Freitag: Otto Schenk im Doppelpack mit „Mein Opa ist der Beste“ und „Mein Opa und die 13 Stühle“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 24. Februar 2017, präsentiert ORF III Kultur und Information einen ORF-Komödien-Zweiteiler mit Publikumsliebling Otto Schenk in der Titelrolle.

In „Mein Opa ist der Beste“ (20.15 Uhr) begibt er sich als pensionierter Kaffeehausbesitzer und passionierte Hypochonder Franz Sedlak (Schenk) auf die Suche nach seiner vor acht Jahren ausgerissenen Tochter (Annika Pages). Nach turbulenten und tragikomischen Verwechslungen findet er sie schließlich mit einem entzückenden dunkelhäutigen Enkelkind namens Samantha (Rebecca Horner) am Wörthersee wieder.

In der Fortsetzung „Mein Opa und die 13 Stühle“ (21.50 Uhr) erhält Samantha während ihrer Ferien bei Opa Franz die Nachricht von einer Erbschaft. In Kärnten müssen die beiden feststellen, dass diese scheinbar nur aus 13 alten Stühlen besteht. In einem der Stühle sollen sich jedoch drei Millionen Schilling verstecken, was die beiden erst nach der Versteigerung erfahren. Franz versucht daraufhin mit allen Mitteln, die neuen Besitzer der Stühle ausfindig zu machen. Dabei kommen Opa und Enkelin in die turbulentesten Situationen. Unter der Regie von Helmuth Lohner sind in weiteren Rollen u. a. Tobias Moretti, Thaddäus Podgorski, Erich Steinhauer, Maria Köstlinger und Harald Serafin zu sehen.

