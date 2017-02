Schieder: Die EU braucht eine Richtungsänderung - Öffentliche Investitionen, Schaffung von Arbeitsplätzen

Konferenz der sozialdemokratischen Klubobleute in Berlin

Wien (OTS/SK) - „Wir brauchen ein Mehr an sozialem Europa, wir brauchen öffentliche Investitionen und eine Politik, die sich auf Beschäftigung konzentriert. Nur mit öffentlichen Investitionen können nachhaltiges Wachstum und Arbeitsplätze entstehen“, so SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder anlässlich der Konferenz der sozialdemokratischen Klubobleute, die diesmal auf Einladung des Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Thomas Oppermann in Berlin stattfindet. ****

Die Konferenz der sozialdemokratischen Klubvorsitzenden findet mittlerweile zum dritten Mal statt und dient als Netzwerktreffen der fortschrittlichen Parteien Europas, um die soziale und demokratische Agenda in der Europäischen Union voranzutreiben. Beim aktuellen Treffen stehen die Notwendigkeit einer Richtungsänderung der EU und die Fokussierung auf die soziale Agenda im Zentrum der Beratungen.

Wie Schieder betont, ist soziale Gerechtigkeit ein Wert für sich - zugleich sei es aber auch ein Gebot wirtschaftlicher Vernunft, für eine gerechte Verteilung von Einkommen, Bildung und Entwicklungsmöglichkeiten einzutreten. „Ungleichheit kostet enorm viel Geld“, so Schieder. Für ihn müssen deshalb in Europa und in Österreich der soziale Zusammenhalt, neue Arbeitsplätze, gerechte Löhne, Investitionen in Bildung und Forschung und Investitionen in die Infrastruktur im Mittelpunkt stehen.

„Das alles stärkt die soziale Säule in Europa – und damit stärken wir Wachstum und Beschäftigung“, sagt Schieder. „Eine solche Politik wird umso wirkungsvoller sein, je mehr Länder sich dazu bekennen und je stärker wir das gemeinsam in der EU verankern können“, betont der SPÖ-Klubobmann. „Genau diesem Zweck dient unser Treffen der sozialdemokratischen Klubobleute aus ganz Europa. Die große Herausforderungen unserer Zeit können nur durch eine verstärkte Zusammenarbeit gelöst werden können“, so Schieder. (Schluss) sr/wf

