Brunner unterstützt Kritik an Tierschutzgesetz-Novelle

Grüne: Österreiches Vorreiterrolle im Tierschutz in Gefahr

Wien (OTS) - „Mit der Novelle zum Tierschutzgesetz würden wir die Rolle des Vorreiterlandes in Sachen Tierschutz aufgeben. Nicht zuletzt deshalb werde ich mich im parlamentarischen Prozess mit aller Kraft dafür einsetzen, dass diese Vorschläge so nicht umgesetzt werden. Die Österreicherinnen und Österreicher wollen mehr Tierschutz und nicht eine Aufweichung der bestehenden Regeln“, unterstützt die Grüne Tierschutzsprecherin Christiane Brunner die aktuell geäußerte Kritik mehrerer Tierschutzorganisationen an der geplanten Novelle des Tierschutzgesetzes und der 1. Tierhalteverordnung.

Eine rekordverdächtige Zahl an 641 Stellungnahmen hat es zum Gesetzesentwurf des für Tierschutz zuständigen Gesundheitsministeriums gegeben. Auch die Grünen haben sich an dem Begutachtungsverfahren beteiligt und die Vorschläge kritisiert. Völlig unverständlich ist es aus Sicht der Grünen, dass nicht einmal der einstimmige Beschluss des Tierschutzrates in der Novelle berücksichtigt werden soll. Die 22 Mitglieder des Tierschutzrates haben einstimmig beschlossen, dass das Auswildern von in menschlicher Obhut gezüchteten Rebhühnern, Fasanen, Enten und Hasen den Tatbestand der Tierquälerei erfüllt, da diese Tiere in freier Wildbahn nicht überlebensfähig sind. „Einen Beschluss, dem VertreterInnen des Gesundheits- und des Landwirtschaftsministeriums bereits zugestimmt haben, einfach unter den Tisch fallen zu lassen, zeigt, dass es dieser Novelle schlicht und ergreifend an Qualität fehlt. Ich kann leider nur dazu auffordern, diese Novelle komplett zu überarbeiten“, drängt Brunner.

Der Tierschutzrat setzt sich aus VertreterInnen des Bundesministeriums für Gesundheit, des Landwirtschaftsministeriums, der Kammern, der Tierschutzorganisationen, der Universitäten, der Österreichischen Zoo-Organisationen, des Lehr- und Forschungszentrums für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein sowie den Tierschutzombudsleuten zusammen. Er dient als Gremium der Begleitung, Evaluierung und Weiterentwicklung des (rechtlichen) Tierschutzes in Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at