1. Platz für Studierenden-Team der FHWien der WKW bei European Mise en Place Cup

Das Team des Bachelor-Studiengangs Tourismus-Management der FHWien der WKW setzte sich in Maastricht gegen starke Konkurrenz aus 14 Nationen durch

Wien (OTS) - Der EM Cup ist ein Wettbewerb der besten Ausbildungsgänge im Bereich des Hotel-Managements und ging bereits zum 9. Mal über die Bühne. Insgesamt 32 Ausbildungsinstitutionen aus 14 Nationen entsendeten ihre besten Studierenden nach Maastricht. Für die FHWien der WKW gingen vier Studierende des BA Tourismus-Management ins Rennen: Jil Perdacher, Anja Matscheko, Michelle Morik, Noah Hiemer – Teamcoach war Andrew Pullen.

Das Thema des Wettbewerbs lautete: „Catch Me If You Can – Stay in Love“. Die Hotellerie braucht loyale, engagierte, eigenständige MitarbeiterInnen und die Studierendenteams erarbeiteten Konzepte, wie die Hotellerie mit der “Millenniums-Generation” umgehen soll. Der perfekt organisierte, zweitägige Wettbewerb forderte die Teams auf allen Ebenen. Die erste Aufgabe noch vor Beginn der Veranstaltung war die Produktion eines Vorstellungsvideos (zu sehen unter:

https://www.youtube.com/watch?v=RnI_Fw5lDRU) und dafür auf

Social-Media-Kanälen effektiv Werbung zu machen. Vor Ort standen mehr als 60 hochkarätige internationale Führungskräfte aus der Hotellerie als Juroren zur Verfügung und gaben Feedback zu den Präsentationen. Die Konzepte mussten unter großem Zeitdruck überarbeitet und anschließend erneut präsentiert werden.

In Streitgesprächen wurden dann die besten acht Teams ausgewählt und schließlich die Gewinner ermittelt. Neben dem Gesamtsieg wurde das Team der FHWien der WKW auch für die beste „Social Media Campaign“ ausgezeichnet und erhielt ein Stipendium im Wert von EURO 4.500.- für ein exklusives Management Trainee Programm in den USA (http://emcup.eu/winners-2017/).

Ziel des Wettbewerbs ist es, die Beziehungen zwischen den führenden Ausbildungsinstitutionen und der internationalen Hotellerie zu fördern und den Nachwuchsführungskräften eine Bühne für ihre Leistungen zu geben. So konnten zahlreiche neue Kontakte geknüpft und der Grundstein für die spätere Karriere gelegt werden.

„Nach einem zweiten, dritten und sechsten Platz in den vergangenen Jahren ist dieser Gesamtsieg der Studierenden ein erneuter Beweis für die hohe Qualität der Ausbildung an der FHWien der WKW.“ freut sich Michael Mair, Leiter des Instituts für Tourismus-Management an der FHWien der WKW.

Die FHWien der WKW ist seit mittlerweile über 20 Jahren am Markt und Österreichs führende Fachhochschule für Management & Kommunikation. Eng vernetzt mit den heimischen Unternehmen bietet die FHWien der WKW eine ganzheitliche und praxisbezogene akademische Aus- und Weiterbildung für derzeit über 2.700 Bachelor- und Master-Studierende. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Ein exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittenes Lehr- und Forschungsangebot bereitet die AbsolventInnen – bislang über 9.200 – optimal auf ihre Karriere vor.

