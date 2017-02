ASFINAG: 75 Millionen Euro Investition ins Kärntner Autobahnnetz

Tunnelsicherheit ist der große Schwerpunkt; Start Karawankentunnel steht bevor

Klagenfurt (OTS) - Verkehrssicherheit, Verkehrsentlastung und Erhaltung der bestehenden Infrastruktur – das sind die Ziele der ASFINAG, die für diese Schwerpunkte 2017 heuer mehr als 75 Millionen Euro in das Kärntner Autobahnen- und Schnellstraßennetz investiert. „Die ASFINAG ist auch 2017 wie in den Jahren zuvor ein starker und verlässlicher Partner für die Kärntner Wirtschaft. Jede Investition in die Infrastruktur wirkt ja mehrfach – sie bringt mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, mehr Arbeitsplätze und mehr Attraktivität für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Kärnten“, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser am Donnerstag in Klagenfurt bei der Präsentation des Bauprogramms 2017.

„Für uns steht klar die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden an erster Stelle. Wir wollen die besten Autobahnen und Tunnel zur Verfügung stellen, auf denen alle sicher unterwegs sein können. Dafür nehmen wir viel Geld in die Hand und setzen auch auf Innovationen“, bekräftigte ASFINAG-Vorstand Alois Schedl. Zusätzlich würden die Investitionen viele tausend Arbeitsplätze sichern oder auch neu schaffen, so Schedl.

Neun Tunnel zwischen Klagenfurt und Pack

Das größte Gesamtprojekt 2017 ist der Sicherheitsausbau der Tunnel auf der A 2 Süd Autobahn zwischen Klagenfurt und der Grenze zur Steiermark. Insgesamt neun Tunnel werden ab dem Herbst bis zum Frühjahr 2019 auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Erneuert wird dabei jeweils die gesamte Sicherheitsausstattung, unter anderem Beleuchtung, Videoanlage, Funk, Notruf- und Feuerlöschnischen, Brandmeldeanlagen und Lüftungsanlagen. Zusätzlich werden bei den längeren Tunnel neue Fluchtwege errichtet. Diese ermöglichen zum Beispiel bei Unfällen den betroffenen Verkehrsteilnehmern einen noch schnelleren Wechsel in die andere Tunnelröhre und Rettungskräften bringen sie kürzere Wege bei der Rettungskette.

Allein dieser Schwerpunkt bedeutet eine Gesamtinvestition von 80 Millionen Euro.

Wichtig! Alle Baumaßnahmen sind so geplant, dass die Strecke über den Sommer 2018 baustellenfrei ist.

Baustart für Karawankentunnel Anfang 2018

In den Startlöchern steht auch das größte Kärntner Projekt für die kommenden Jahre, der Vollausbau des Karawankentunnels mit einer zweiten Röhre und der anschließenden Sanierung der Bestandsröhre. Die Arbeiten an der neuen Brücke im Bereich des künftigen Tunnelportals sind im Zeitplan, die Brücke und der gesamte Portalbereich werden im Oktober 2017 fertig sein. Der Tunnelanschlag soll Anfang 2018 erfolgen. In diesen Vollausbau investiert die ASFINAG in Summe 190 Millionen Euro.

