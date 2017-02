Presseeinladung Südtiroler Wirtschaftsforum

Freitag, 24. März 2017, 13:00 - 20:00 Uhr, Forum Brixen/Südtirol - Motto: Die digitale Herausforderung

Innsbruck (OTS) - Alle Medienvertreter/-innen sind herzlich zum Südtiroler Wirtschaftsforum eingeladen:

Freitag, dem 24. März 2017, 13 - 20 Uhr, Forum Brixen/Südtirol.

Anmeldung zur Teilnahme an der Veranstaltung, für Interviews und Fototermine unter daniela.lindtner @ mci.edu

Veranstaltungsthema: "Die digitale Herausforderung"

Vortragende:

• Robert Tibbo, kanadischer Menschenrechtsanwalt mit Sitz in Hongkong, Rechtsbeistand und Fluchthelfer von Whistleblower Edward Snowden. Ursprünglich Chemieingenieur, erkannte Tibbo die schwierige Situation von Flüchtlingen und erwarb zusätzlich einen Abschluss in Rechtswissenschaften. Er gründete 2006 die Eastern Chambers Law Firm in Hongkong und ist Vorsitzender von Vision First, einer NGO, die Asylwerbern in Hongkong Hilfestellung bietet.

• Hap Klopp, Co-Gründer und langjähriger CEO von The North Face® Company sowie Professor an der Hult University, San Francisco. Er ist Executive Chairman von Obscura Digital, einer in San Francisco angesiedelten Firma für Datenvisualisierung, und Autor mehrerer Bücher zum Thema Unternehmensphilosophie und –führung.

• Christian Liensberger, Mitglied von Südstern, dem Netzwerk für Südtiroler im Ausland, leitet bei Microsoft in Seattle die Entwicklung von Cortana, einer digitalen Assistentin für Business Professionals. Als Experte für Cloud Computing kam er 2009 zu Microsoft und ist Gründungsmitglied des Projektes „Windows Azure Marketplace“.

• Silvia Vianello, international erfahrene Digital Marketing Expertin und Professorin an der renommierten Bocconi University School of Management, wurde kürzlich zu einer der 100 führenden Frauen Italiens im Bereich Digitial Business gekürt. Neben ihrer Beratungstätigkeit ist sie u. a. auch Autorin des Buches „GreenWebEconomics“.

Alle Details finden Sie unter www.wirtschaftsforum.it

Südtiroler Wirtschaftsforum



Datum: 24.3.2017, 13:00 - 20:00 Uhr



Ort:

Forum Brixen

Romstraße 9, 39042 Brixen, Italien



Url: http://www.wirtschaftsforum.it



