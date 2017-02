„Bewusst gesund“: Ursachen und Linderung von Lymphödemen

Außerdem am 25. Februar: Parodontitis – Zahnausfall lässt sich verhindern

Lymphödem – Ursachen und Linderung

Schwellungen des Gewebes, meistens in den Armen und Beinen, sind auf ein Lymphödem zurückzuführen. Dabei können eiweißreiche Flüssigkeit und Schlackenstoffe nicht ordnungsgemäß in das Gefäßsystem zurückgeführt werden. Schätzungen zufolge leiden in Österreich rund 30.000 Menschen an Lymphödemen. Diese chronische Erkrankung schreitet, wenn sie nicht behandelt wird, durch Veränderung und Vermehrung des Unterhautbindegewebes fort. Meist leiden die Betroffenen zusätzlich unter hoher psychischer Belastung, verursacht durch Bewegungseinschränkung und körperliche Veränderungen, die mit der Erkrankung einhergehen. Deswegen bedarf es einer fachgerechten Behandlung. Diese erfordert Geduld, denn sie ist aufwendig, langwierig und meist lebenslang notwendig. Gestaltung: Andi Leitner.

Schlag für Schlag – Rudern macht fit

Langsam kommt der Frühling und damit wieder die Saison der sportlichen Betätigung, die auch im oder am Wasser stattfinden kann. Dazu zählt eine der gesündesten Sportarten überhaupt – das Rudern. Diese Sportart bietet ein Ausdauer- und Krafttraining mit individuell wählbarer Intensität und geringem Verletzungsrisiko; dazu noch eine sehr schonende Art der Bewegung, die die Gelenke kaum belastet. Die richtige Ausführung der Ruderbewegungen ist eine wichtige Voraussetzung. Rudern kann man übrigens auch im Winter in der Halle und an Rudergeräten oder auch auf der Donau. „Bewusst gesund“ hat die Winterruderer im Freien und in der Halle besucht und mit Fachleuten die gesundheitlichen Effekte dieses Sports besprochen. Gestaltung:

Christian Kugler.

Parodontitis – Zahnausfall lässt sich verhindern

Es ist die sechshäufigste chronische Erkrankung der Welt und weit mehr als eine Million Österreicherinnen und Österreicher leiden daran. Trotzdem ist sie kaum bekannt und wird für viele Menschen erst zum Problem, wenn ihnen die Zähne ausfallen: Parodontitis – eine schwere Entzündung des Zahnfleisches – ist die Hauptursache für Zahnverlust in der zweiten Lebenshälfte. Man kann die Krankheit rechtzeitig in den Griff bekommen, braucht dafür aber Expertenhilfe und auf jeden Fall mehr als nur eine Zahnbürste. Denn während man die Speisereste und Bakterien, die Karies verursachen, mit einer Zahnbürste wegputzen kann, sind jene in den Zahnzwischenräumen und im Zahnfleisch nicht so einfach zu entfernen. Zahnseide reicht dabei oft nicht, manchmal müssen auch Interdentalbürstchen eingesetzt werden. Wenn die Krankheit schon fortgeschritten ist, kann nur noch die Spezialistin oder der Spezialist helfen. Gestaltung: Christian Kugler.

„Bewusst gesund“-Tipp

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn beantwortet Fragen der Zuseherinnen und Zuseher zum Thema Blutverdünnung und Lungenembolie.

