Empfehlung des ORF-Publikumsrats

Wien (OTS) - Der ORF-Publikumsrat hat in seiner Plenarsitzung vom Donnerstag, dem 23. Februar 2017, unter dem Vorsitz von Dr. Ilse Brandner-Radinger, folgende Empfehlung einstimmig angenommen:

„Das Projekt ‚Generation What‘ wurde durch den Radiosender Ö3 über einen längeren Zeitraum intensiv betreut (149 Fragen zur Lebensweise der 18- bis 34-Jährigen wurden online abgefragt und in einem Talkformat jeweils einzeln diskutiert, 35.000 Antworten von 80.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden vom Meinungsforschungsinstitut SORA ausgewertet). Mit dem Projekt ‚Generation What‘ ist es Ö3 gelungen, junge Zielgruppen in einen Dialog über für sie relevante Themen zu involvieren. Der ORF-Publikumsrat empfiehlt der Geschäftsführung, in diesem Sinn weitere programmliche Angebote des ORF für junge Zielgruppen zu entwickeln.“

