VP-Aichinger zu Happel-Stadion: Ideenlosigkeit ist symptomatisch für die verfehlte Sportpolitik der Stadt

Beim Happel-Stadion muss endlich was passieren - Neuerlich Sportstättenentwicklungskonzept für Wien gefordert

Wien (OTS) - „Die Haltung des verantwortlichen Sportstadtrates Andreas Mailath-Pokorny in Zusammenhang mit dem Happel-Stadion zeigt eine völlige Ideen- und Planlosigkeit und ist geradezu symptomatisch für die verfehlte Sportpolitik in unserer Stadt“, so ÖVP Wien Sportsprecher Gemeinderat Fritz Aichinger angesichts der Aussagen von Stadtrat Mailath-Pokorny im Interview mit der der Tageszeitung „Der Standard“. Ein Stadion-Neubau werde von Mailath-Pokorny im Vorhinein gleich ganz ausgeschlossen und auch eine Renovierung sei nicht fix.

Faktum sei, dass beim Happel-Stadion etwas passieren müsse um eine Arena zu schaffen, die professionelle und moderne Rahmenbedingungen biete. „Während sich SP-Parteikollege Sportminister Doskozil vor einem Jahr noch sehr optimistisch bezüglich eines neuen Happel-Stadion gezeigt habe, werden diese Bestrebungen seitens der Stadt offensichtlich blockiert“, so Aichinger weiter.

Im Bereich der Sportstätten fordere die ÖVP Wien seit Jahren Maßnahmen, damit Wien endlich zu einer Sportmetropole in Mitteleuropa werden kann. In Wien fehle es überall an modernen Sportstätten, sowohl für den Breiten- als auch für den Spitzensport. Wien sei eigentlich nicht in der Lage sportliche Großveranstaltungen abzuhalten. „Es braucht daher endlich ein Sportstättenentwicklungskonzept. Die rot-grüne Stadtregierung ist hier seit Jahren säumig“, so Aichinger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 912

presse.klub @ oevp-wien.at