ASFINAG Verkehrsausblick: Urlauber-Schichtwechsel sorgt für starkes Verkehrsaufkommen am kommenden Wochenende

Ferienende in Oberösterreich und Steiermark – In Bayern starten am Freitag die Ferien

Wien (OTS) - Ferienende in zwei österreichischen Bundesländern und der Ferienbeginn in Bayern sorgen am kommenden Wochenende für viel Verkehr auf unseren Hauptreiserouten. Bereits ab Freitag ist deshalb mit Verzögerungen auf den Zufahrten zu den Ski-Hochburgen zu rechnen. Die Hotspots: A 9 Pyhrn Autobahn, A 10 Tauern Autobahn sowie sämtliche Strecken in Tirol und Vorarlberg. „Wie üblich erwarten wir auch viele Tages-Skigäste. Ein Brennpunkt wird sicherlich der Grenzübergang Kiefersfelden-Kufstein werden – nicht zuletzt durch die anhaltenden Grenzkontrollen“, erklärt Christian Ebner vom ASFINAG-Verkehrsmanagement.

Für das Wochenende ist auch eine Schlechtwetterfront mit Regen und Schnee angesagt. Wir empfehlen: auf Geschwindigkeit und Abstand achten und das Licht bei schlechter Sicht rechtzeitig einschalten. „Bessere Sichtbarkeit auf der Autobahn erhöht die Sicherheit maßgeblich“, bestätigt Ebner.

Mit Behinderungen ist vom 2. bis 5. März auch im Bereich der Anschlussstelle Tulln auf der S 5 Stockerauer Schnellstraße zu rechnen. Der Grund dafür: im Messezentrum findet die Messe „Boot Tulln“ statt, zu der zahlreiche Besucherinnen und Besucher erwartet werden.

Baustellen

Auf der A 1 West Autobahn setzt die ASFINAG die Arbeiten zum Ausbau zwischen Matzleinsdorf und Pöchlarn fort. Ab 1. März wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen während des Tages zwar auf zwei Fahrspuren geführt – diese stehen allerdings nur mit eingeengter Breite zur Verfügung. In den Nachtstunden von 20 bis 5.30 Uhr ist nur ein Fahrstreifen geöffnet. Die ASFINAG erwartet Behinderungen insbesondere an verkehrsreichen Tagen wie etwa an den verlängerten Wochenenden.

Ab Montag, den 27. Februar ist die Baustelle auf der Praterbrücke auf der A 23 Südosttangente wieder eingerichtet. Ab dann sind über die ganz rechte Spur ausschließlich die Ausfahrten Ölhafen und Kagran zu erreichen. Die Zufahrt auf die A 22 Donauufer Autobahn und die Weiterfahrt auf der A 23 Richtung Stadlau/Hirschstetten sind nicht möglich!

An den kommenden beiden Wochenenden wird es keine nächtlichen Anhaltungen vor dem Arlbergtunnel (S 16 Arlberg Schnellstraße) geben. Somit gibt es an diesen Wochenenden rund um die Uhr freie Fahrt durch den Arlbergtunnel.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Holzedl

Pressesprecher

ASFINAG

TEL +43 (0) 50108-18933

alexander.holzedl @ asfinag.at

www.asfinag.at