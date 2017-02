Takeda und Cognition Kit gehen Studienpartnerschaft für Erstanwendung von tragbarer Software in Patienten mit schwerer depressiver Störung (MDD) ein

Cambridge, England, und Deerfield, Illinois (ots/PRNewswire) - Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502), und Cognition Kit Limited, ein Joint Venture zwischen Cambridge Cognition Holdings PLC und Ctrl Group Limited, kündigten heute ihre Zusammenarbeit für die erstmalige Anwendung einer speziell entworfenen App auf einer Apple Watch an, die getragen werden kann, um die kognitive Funktion in Patienten mit schwerer depressiver Störung (Major Depressive Disorder, MDD) zu beobachten.

Depression (MDD) ist weltweit der Hauptgrund für Behinderung, von dem schätzungsweise 350 Millionen Menschen jeden Alters betroffen sind.1 Kognitive Probleme treten bei schwerer Depression häufig auf und werden womöglich von Patienten sowie Medizinern unterbewertet.2,3 Kognitive Testverfahren bieten die Möglichkeit, die Muster kognitiver Symptome in Patienten mit MDD zu erfassen und zu verstehen. Die Cognition Kit-App ist als Schritt vorwärts für die Bewertung dieser Symptome entworfen, sowie um die Patientenbewertung und -beobachtung außerhalb des Labors und im Alltag zu verbessern, sodass Patientenengagement und eine potenzielle Behandlung maximiert werden.

Die Studie wird 30 Teilnehmer zwischen 18 und 65 Jahren mit einer klinischen Diagnose von leichter bis mittelschwerer Depression umschließen, denen ein Antidepressivum für eine schwere depressive Störung verschrieben wurde. Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Realisierbarkeit und Compliance zu bewerten sowie zu verstehen, wie Maßeinheiten von Stimmung und Kognition auf tragbarer Technologie im Vergleich zu traditionellen neuropsychologischen Testverfahren und Bewertungen aus Patientensicht abschneiden. Das Ergebnis der Studie wird im ersten Halbjahr von 2017 erwartet.

Die Zusammenarbeit ist Teil eines gemeinsamen Engagements von Takeda und Cognition Kit für die weltweite Verbesserung geistiger Gesundheit durch führende Forschung und Innovation.

"Durch die Kombination tragbarer Technologie und weltweit führender Forschung haben wir eine App geschaffen, die passive und aktive Hochfrequenzdaten zu geistiger Gesundheit in Echtzeit erfasst", sagte Jenny Barnett, PhD, Cognition Kit. "In der Lage zu sein, regelmäßig auf Daten aus dem Alltag zugreifen zu können, kann die klinische Entscheidungsfindung unterstützen. Gesundheitsexperten können Patientendaten erhalten und das Patientenengagement bei ihrer Behandlung steigern."

"Takeda hat sich dem ZNS und der Gemeinschaft für geistige Gesundheit verschrieben", erklärte Nicole Mowad-Nassar, Vice President, External Partnerships bei Takeda Pharmaceuticals U.S.A. "Diese Zusammenarbeit ist Teil unserer Strategie, neue Technologie zu bejahen, um ein besseres Verständnis der Patientenerfahrung zu gewinnen und Gesundheitsexperten beim Schaffen verbesserter Betreuungsoptionen zur Seite zu stehen."

Diese Zusammenarbeit ist der erste Vertrag, der von Cognition Kit Limited, das Joint Venture von Cambridge Cognition und der in London ansässigen Ctrl Group, seit der Einführung von kognitiver Technologie im Jahr 2016 unterzeichnet wurde, was bereits beachtliches Interesse seitens mehrerer kommerzieller Partner auf sich gezogen hat.

Bitte besuchen Sie für weitere Informationen zu kognitiver Bewertungstechnologie von Cognition Kit: www.cognitionkit.com

1Weltgesundheitsorganisation. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/en/ [letzter Zugriff: 13. Juni 2015] 2Conradi HJ, Ormel J, de Jonge P. Presence of individual (residual) symptoms during depressive episodes and periods of remission: a 3-year prospective study. Psychol Med 2011;41(6):1165-74. 3Enabling Discovery, Development, and Translation of Treatments for Cognitive Dysfunction in Depression: Workshop Summary. Editors Forum on Neuroscience and Nervous System Disorders; Board on Health Sciences Policy; Institute of Medicine; The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Washington (DC): National Academies Press (US); Okt. 2015.

Anmerkungen für die RedakteureInformationen zu Cognition Kit Limited Cognition Kit ist ein Joint Venture zwischen Cambridge Cognition und der Ctrl Group, das 2016 gegründet wurde, um digitale Gesundheitstools für mobile und tragbare Geräte zu entwickeln. Cognition Kit-Software bringt die Forschung vom Labor in den Alltag und ermöglicht so Ärzten, Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit ein besseres Verständnis zu gewinnen und alltägliche Gehirngesundheit zu meistern.

www.cognitionkit.com @CognitionKit hello @ cognitionkit.com

Informationen zu Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc.

Takeda Pharmaceutical Company Limited ist ein globales, F&E-orientiertes Pharmaunternehmen, dass sich dafür einsetzt, Patienten durch die Umwandlung von Wissenschaft in lebensverändernde Medikamente zu einer besseren und aussichtsreicheren Zukunft zu verhelfen. Takedas Forschungsschwerpunkte liegen auf den Therapiegebieten Onkologie, Gastroenterologie und zentrales Nervensystem. Ebenfalls verfügt das Unternehmen über spezifische Entwicklungsprogramme im Bereich Herz-Kreislauferkrankungen sowie für Impfstoffkandidaten in der Spätphase. Takeda führt F&E sowohl intern als auch mit Partnern durch, um seine Position als Innovationsführer zu wahren. Neue innovative Produkte, insbesondere im Bereich Onkologie und Gastroenterologie, sowie seine Präsenz in aufstrebenden Märkten, spornen das Wachstum von Takeda an. Über 30.000 Takeda-Mitarbeiter engagieren sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten, indem sie mit unseren Partnern aus dem Gesundheitswesen in über 70 Ländern zusammenarbeiten. Bitte besuchen sie für weitere Informationen http://www.takeda.com/news.

Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. hat seinen Sitz in Deerfield, Illinois, und ist die US-amerikanische Handelsorganisation von Takeda Pharmaceutical Company Limited.

Zusätzliche Informationen zu Takeda sind auf der Unternehmenswebseite www.takeda.com verfügbar und zusätzliche Informationen zu Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. finden Sie auf der Webseite www.takeda.us.

Informationen zu Cambridge Cognition Holdings PLC

Cambridge Cognition ist ein neurowissenschaftliches digitales Gesundheitsunternehmen, das sich auf die präzise Messung von klinischen Ergebnissen bei neurologischen Störungen spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet erprobte patientennahe Bewertungsprodukte, die Kognition als Biomarker nutzen, um das Verständnis, die Diagnose und die Behandlung von Gehirngesundheit weltweit zu verbessern.

Zu den Partnern zählen weltweit führende Medikamentenentwickler, akademische Institutionen und öffentlich-private Gesundheitsorganisationen.

www.cambridgecognition.com @CANTABconnect press @ camcog.com

Informationen zu Ctrl Group Limited

Die Ctrl Group glaubt, dass neue Technologien über das Potenzial verfügen, das Gesundheitswesen und medizinische Forschung zu transformieren, indem die Effizienz gesteigert und personalisiertere Medizin geschaffen wird. Wir sind ein Team aus Designern, Forschern, Software-Entwicklern und Gesundheitsexperten, die international mit Gesundheitsunternehmen und Anbietern zusammenarbeiten, die unsere Technologie zur Verbesserung der Gesundheit von Menschen nutzen möchten.

www.ctrl-group.com @Ctrl_Group hello @ ctrl-group.com

Cognition Kit Limited ("

Cognition Kit " oder das "Unternehmen")

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/471226/Takeda_Pharmaceuticals _Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Cognition Kit Limited: Ben Fehnert

Director

Ricky Dolphin

Director

Tel.: 01223 810 700

hello @ cognitionkit.com

Takeda Pharmaceuticals U.S.A.: Corporate Communications

Roseanne Durril

Tel.: +1-224-554-1474

Roseanne.Durril @ takeda.com

Cambridge Cognition Holdings PLC: Steven Powell

Chief Executive Officer

Noah Konig

Director of Product Marketing and Communications

Tel.: 01223 810 700

press @ camcog.com

Ctrl Group Limited: Ben Fehnert

Director

James King

Director

Tel.: 0207 490 2449

hello @ ctrl-group.com