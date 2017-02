Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 24.2.: „Feinschliff für den Standort?“

Wien (OTS) - Über Beschäftigungsbonus und Arbeitszeit-Flexibilisierung diskutiert Astrid Petermann mit Erich Pichorner, Österreich-Chef der Leiharbeitsfirma MANPOWER, und Rainer Eppel, Arbeitsmarktexperte des Wirtschaftsforschungsinstitutes WIFO – in „Saldo - das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 24. Februar um 9.42 Uhr in Ö1.

Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft entlasten - das hat sich die Regierung mit ihrem neuen Arbeitsprogramm vorgenommen. Bereits im Ministerrat beschlossen wurde am Dienstag der sogenannte Beschäftigungsbonus, mit dem man Unternehmen dazu bringen will, neue Mitarbeiter einzustellen. Und auch beim Dauerbrenner Arbeitszeit-Flexibilisierung machen Kanzler Christian Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner Druck: Sollten die Sozialpartner bis 30. Juni keinen Kompromiss für ein Arbeitszeitmodell vorlegen können, will die Regierung von sich aus eine Regelung ausarbeiten -auch über die Köpfe der Sozialpartner hinweg. Was die Maßnahmen der Regierung für die Wirtschaft bedeuten und wie flexibel die österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, darüber diskutiert Astrid Petermann mit Erich Pichorner, Österreich-Chef der Leiharbeitsfirma MANPOWER und Rainer Eppel, Arbeitsmarktexperte des Wirtschaftsforschungsinstitutes WIFO.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at