Vana: SPÖ und ÖVP auf Kurs der FPÖ

Klarer Angriff auf das Grundrecht der Personenfreizügigkeit

Wien (OTS) - Die jüngsten Vorhaben der Bundesregierung wie Einschränkung der Familienbeihilfe und Beschäftigungsbonus oder auch Kanzler Kerns Aussagen zu Inländerbevorzugung und Arbeitslosengeld für GrenzgängerInnen wertet die Grüne Europaabgeordnete Monika Vana als klaren Angriff auf das Grundrecht der Personenfreizügigkeit in der EU:

"Mit ihren aktuellen Plänen haben SPÖ und ÖVP bereitwillig den Kurs der FPÖ eingeschlagen. Es handelt sich in allen Fällen um eine Politik der Abschottung. Offenbar versuchen sich SPÖ und ÖVP im Brechen von EU-Recht gegenseitig zu übertrumpfen. Dieses Bashing von EU-BürgerInnen und ihrer Familien muss ein Ende haben. Die Regierung schafft damit Chaos und Rechtsunsicherheit, sollte sich aber lieber stark machen für eine Vermögenssteuer, Mindestlohn und ein Ende von Freihandelsabkommen wie CETA und TiSA."

Vana kritisiert das populistische Programm der großen Koalition mit ihrem rein innenpolitischen Fokus: „Die Bundesregierung suggeriert, Menschen aus Osteuropa wären ein Störfaktor am Arbeitsmarkt und Österreich könne die bestehenden Probleme in einer globalisierten Welt alleine lösen. Ich warne vor dieser Haltung, denn protektionistisches Scheuklappendenken hat ein Land noch nie vorwärts gebracht. Gerade in diesen schwierigen Zeiten braucht es europäische Lösungen."

„Die EU-Kommission hat eine Indexierung der Familienbeihilfe wiederholt ausgeschlossen. Für uns Grüne gilt ganz eindeutig: Gleiche Beiträge müssen zu gleichen Leistungen führen, alles andere ist eine klare Diskriminierung und eine Absage an das soziale Europa“, so Vana.

Insgesamt wertet Vana die Pläne von SPÖ und ÖVP als verzweifelten Versuch, vom Versagen der letzten Jahre abzulenken: „Wir Grüne haben bereits im Zuge der so genannten Ostöffnung ein arbeitsmarktpolitisches Aktionsprogramm gefordert. Dieses Versäumnis darf jetzt nicht am Rücken von ArbeitnehmerInnen ausgetragen werden."

