GrECo JLT und CHSH luden zur Top Veranstaltung „M&A Versicherungen auf dem Vormarsch“

Wien (OTS) - Zahlreiche Gäste aus führenden österreichischen und internationalen Unternehmen informierten sich am Dienstag, dem 21. Februar 2017 in der Bel Etage von Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati über aktuelle Entwicklungen und neuen Trends bei M&A Versicherungen.

DI Hartmut HOYER (Mitglied der Geschäftsleitung, GrECo International AG), Dr. Jens KELLERHOFF (Partner, Head of M&A Germany, GrECo JLT Gruppe) sowie Hans SWOLIN (Partner, M&A Practice Northern Europe, GrECo JLT Gruppe) gaben in Ihren Vorträgen einen Überblick über Fakten und Trends bei M&A Versicherungen.

Im Anschluss referierten Dr. Thomas TRETTNAK (Partner, CHSH) und Mag. Mark KRENN (Partner, CHSH) in einer Doppelconference über die Bedeutung der M&A Versicherung in der anwaltlichen Praxis.

Schließlich diskutierten unter Moderation von Mag. Mark KRENN (Partner, Head of CEE Real Estate Practice, CHSH), Mag. Florian NOWOTNY (Immobilienexperte), Dr. Ingo STEINWENDER (Group Head of Legal Affairs, CA Immobilien Anlagen AG), Dr. Jens KELLERHOFF (Partner, Head of M&A Germany, GrECo JLT Gruppe) sowie Hans SWOLIN (Partner, M&A Practice Northern Europe, GrECo JLT Gruppe) über den weiteren Ausblick für den österreichischen Markt.

„Das überdurchschnittliche Interesse an der Veranstaltung sowie die ausgezeichnete Resonanz bestätigen unsere Beobachtung, dass der österreichische Markt langsam beginnt die M&A Versicherung für sich zu entdecken“, freut sich Mark Krenn über einen gelungenen Abend.

Über GrECo JLT

GrECo JLT ist ein unabhängiges, familiengeführtes Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Wien hat und 790 Mitarbeiter in 54 Niederlassungen beschäftigt, davon rund 340 Mitarbeiter in Österreich.

GrECo JLT bietet individuelle Lösungen im Risiko- und Versicherungsmanagement an und ist der führende Versicherungsmakler für Industrie, Handel, Gewerbe und den öffentlichen Sektor in Österreich. Als Teil des JLT International Networks greift das Unternehmen auf ein weltweites Service-Netzwerk zu.

