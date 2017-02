Erber: Peinlicher Versuch von SPÖ und Grüne, einen Administrationsfehler zu skandalisieren

NÖ Mindestsicherungsgesetz schafft Gerechtigkeit und Fairness gegenüber Steuerzahlern

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Das NÖ Mindestsicherungsgesetz hat zwei Grundsätze: Hilfe für die, die sie brauchen, aber kein Verständnis, für die, die das Sozialsystem ausnützen. Dass eine 84-jährige Dame ein Informationsschreiben darüber erhält, dass gemeinnützige Arbeit der Stadtgemeinde helfen würde, ist bedauerlich und wurde von Bgm. Jürgen Maier umgehend aufgeklärt. Natürlich muss von ihr keine gemeinnützige Tätigkeit verrichtet werden. Umso peinlicher ist er der Versuch von SPÖ und Grüne, die Hand in Hand mit der Arbeiterkammer daraus einen Skandal zimmern wollen. Aber so wie bei allem was aus dem Haus der Grünen kommt - mehr als heiße Luft bleibt nicht übrig. Die einzige Erkenntnis aus der Angelegenheit ist, dass das Datenmaterial noch sorgfältiger kontrolliert werden muss", bekräftigt VP-Sozialsprecher LAbg. Anton Erber den NÖ Weg bei der Mindestsicherung.

