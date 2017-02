NÖAAB-Sobotka: Erfolgreiche Weichenstellung für Niederösterreich geht weiter

Gratulation an neuen Landesrat Ludwig Schleritzko

St. Pölten (OTS) - Der Landesparteivorstand der Volkspartei Niederösterreich hat in seiner heutigen Sitzung den neuen Landesrat Ludwig Schleritzko, der nach dem Ausscheiden von Landeshauptmann Erwin Pröll im April angelobt wird, einstimmig designiert und präsentiert. Landesrat Stephan Pernkopf wird LH-Stellvertreter. Zusätzlich hat die designierte Landesparteiobfrau Johanna Mikl-Leitner ihr Stellvertreter-Team in der Partei vorgestellt.

NÖAAB-Landesobmann Bundesminister Wolfgang Sobotka: „In einer Zeit, in der sich so viel ändert, braucht es neue Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft. Genau dafür steht das neue Team von Johanna Mikl-Leitner: Mit Ludwig Schleritzko hat Mikl-Leitner einen jungen und erfahrenen Manager in ihr Regierungsteam geholt. Ludwig Schleritzko hat in den letzten Jahren als Direktor des Nationalparks Thayatal im Waldviertel viele wichtige Initiativen gesetzt, die auch in Zukunft nachwirken werden. Außerdem hat er in seiner Laufbahn viel politische Erfahrung sammeln können. Ich gratuliere auch Stephan Pernkopf herzlich zu seiner Nominierung zum LH-Stellvertreter. Von Seiten des NÖAAB kann ich dem gesamten Regierungsteam unsere vollste Unterstützung zusichern.“

Rückfragen & Kontakt:

NÖAAB

Andreas Steiner, BA

Presse & Politik

Mobil: 0664/8238476

andreas.steiner @ noeaab.at