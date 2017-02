NÖ Bauernbund: LH-Stv. Pernkopf und LR Schleritzko sind starke Ansagen an die Zukunft

Schultes und Tanner signalisieren volle Unterstützung für das Team von Johanna Mikl-Leitner

St.Pölten (OTS) - „Wir freuen uns über die Entscheidung von Johanna Mikl-Leitner und den einstimmigen Beschluss des Landesparteivorstands, dass Stephan Pernkopf zum neuen Landeshauptfrau -Stellvertreter und Landesrat für das Agrar- und Umweltressort sowie für die Landeskliniken bestellt worden ist. Äußerst positiv sehen wir die Einigung auf Ludwig Schleritzko als neuen Finanzlandesrat und freuen uns auf eine gute und gedeihliche Zusammenarbeit mit dem neu-formierten Regierungsteam von Hanni Mikl-Leitner“, erklären der Obmann des NÖ Bauernbunds NAbg. Hermann Schultes und NÖ Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner.

Agrar- und Umwelt Landesrat Stephan Pernkopf habe in herausfordernden Zeiten und unter schwierigen Marktbedingungen in herausragender und überlegter Weise stets vollsten Einsatz und Durchschlagskraft für eine nachhaltige und flächendeckende Landwirtschaft sowie einen effektiven Katastrophenschutz unter Beweis gestellt. Unter seiner Ägide wurde in Niederösterreich auch die erfolgreiche „Energiewende“ hin zu einer einhundertprozentigen Stromversorgung durch erneuerbare Energien vollzogen. Mit der Etablierung der bäuerlichen Mehrgefahrenversicherung oder dem Bestbieterprinzip für heimische Lebensmittel konnte Pernkopf auch wichtige Initiativen setzen, die auf Bundesebene übernommen worden sind.

„Stephan Pernkopf und Ludwig Schleritzko sind in ihren Positionen die richtigen Männer zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, zollen Schultes und Tanner der politischen Weitsicht Mikl-Leitners und ihrer Lösungsorientiertheit im besten Einvernehmen vorbehaltlosen Respekt.

Mit dem Direktor des Nationalparks Thayatal, Ludwig Schleritzko, übernehme ein kompetenter Agrarökonom und ausgewiesener Wirtschafts-fachmann, der zudem internationale und nationale Erfahrung als Ministersekretär gesammelt habe, das wichtige Finanz-Ressort. Schleritzko, er ist auch Büroleiter der ehemaligen EU-Abgeordneten Agnes Schierhuber in Brüssel gewesen sowie Prokurist von Waldland International und zudem in der Akademikergruppe fest verankert, wird als neuer Finanzlandesrat auch für den Straßenbau und den NÖGUS zuständig sein.

„Pernkopf und Schleritzko sind starke Ansagen an die Zukunft und starke Stimmen für das Land Niederösterreich, eine nachhaltige Weiter-entwicklung der Regionen und die Anliegen des gesamten ländlichen Raums“, ergänzt Direktorin Tanner, die selbst vom VP NÖ-Landesparteivorstand einstimmig für das Amt der Landesparteiobfrau-Stellvertreterin nominiert worden ist.

Johanna Mikl-Leiter und ihr Team können jedenfalls mit der vollsten Unterstützung des NÖ Bauernbunds in Niederösterreich rechnen, so Obmann Schultes.

