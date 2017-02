Der Countdown läuft: w&p Baustoffgruppe verleiht erstmals KEMASTAR AWARD für herausragende Leistungen

Einreichungen unter kemastaraward.com noch bis 31. März möglich

Klagenfurt (OTS) - Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von KEMA, wurde der KEMASTAR AWARD ins Leben gerufen um die fachgerechte und hochwertige Verarbeitung von KEMA-Produkten zu fördern. Damit werden 2017 zum ersten Mal herausragende Leistungen von Planern und ausführenden Betrieben prämiert, die unter Verwendung von KEMA Produkten entstanden sind. „Gemeinsam mit unseren Kunden möchten wir Maßstäbe für den kreativen Produkteinsatz setzen – ganz dem KEMA-Motto entsprechend ‚Wir veredeln den Bau!“, erläutert Dr. Hubert Mattersdorfer, Geschäftsführer der w&p Baustoffe GmbH, seine Motivation den KEMASTAR-AWARD auszuschreiben. Der Countdown läuft – noch bis zum 31. März 2017 können unter kemastaraward.com Projekte eingereicht werden.



4 Kategorien – 4 Awards

Insgesamt werden 4 KEMASTAR AWARDS in 4 Kategorien verliehen. In der 1. Kategorie (CREATIVE & COOL) dreht sich alles um das Thema Fliesenverlegung. Hier können Projekte aus den Bereichen Wellness Oase, Balkon, Terrasse, Schwimmbad, Pool, Sauna oder Interior eingereicht werden. In Kategorie 2 (SMART & FUNCTIONAL) stehen Bodenbeschichtungen im Fokus. Dabei reicht das Anwendungsgebiet von der Industriehalle über Werkstätten und Kellerräume bis zu Parkgaragen, Einkaufszentren und Wohnräume mit Loftcharakter. Abdichtung und Betonsanierung - von Betonkonstruktionen, Infrastrukturobjekten, Betonelementen im Hoch- und Tiefbau, bis zu unterirdischen Objekten, u.v.m. - sind die Projektbereiche der Kategorie 3 (SAFE & STRONG). Kategorie 4 (PRETTY & SAFE) beschäftigt sich mit der vielseitigen Verwendung von Quarzsand - dort wo Ästhetik und Sicherheit gefragt sind wie z.B. auf Kinderspielplätzen, Sportplätzen oder bei der Garten- und Landschaftsgestaltung.

Die Preisverleihung

Der KEMASTAR AWARD wird am 22. Juni 2017 in Wien im festlichen Rahmen verliehen. Alle 24 Nominierten werden dabei mit einer Urkunde geehrt, die 4 KEMASTAR AWARD Preisträger erhalten ein Preisgeld von 5.000 Euro.

Das Voting

Eine renommierte Expertenjury aus den 15 KEMA-Ländern, wird bis Ende April 2017 das Online-Voting durchführen. Pro Kategorie werden 6 Einreichungen für die „Shortlist“ nominiert, aus denen dann je ein Sieger gekürt wird. KEMASTAR AWARD Projekte müssen - unter Verwendung von KEMA Produkten - zwischen 1.1.2013 und 31.3.2017 fertiggestellt worden sein. Die Projekte dürfen nicht in mehreren Kategorien eingereicht werden. Alle Informationen und Termine sind unter kemastaraward.com zusammengefasst.

KEMA, einer der führenden Hersteller von Baustoffen in Mittel- und Südosteuropa, ist seit 2007 Teil der w&p Baustoffgruppe. Das Unternehmen erzeugt Produkte, die den Bau veredeln - konkret in den Sparten Fliesenverlegung, Bodenbeschichtungen, Abdichtung und Betonsanierung sowie Quarzsand.

