NEOS Wien/Emmerling: Reinhaltegesetznovelle vergisst auf Kinder in Wien

Bettina Emmerling: „90 statt 36 Euro ist eine unverhältnismäßige Erhöhung.“

Wien (OTS) - „Für Eltern wird es in Wien künftig sehr teuer, wenn ihre Kinder ihr Eis fallen lassen, ihren Saft ausschütten oder keine Toilette in der Nähe ist. Im Umweltausschuss wurde durch die Novellierung des Reinhaltegesetzes eine unsoziale Erhöhung der Strafen für Verschmutzungen im öffentlichen Raum beschlossen. Alle Parteien bis auf NEOS haben zugestimmt“, reagiert NEOS Wien Sozial- und Umweltsprecherin Bettina Emmerling auf den heutigen Beschluss. „Die Maximalstrafe wird von 36 auf 90 Euro erhöht, das ist nicht nachvollziehbar. Hier geht es um mehr als eine Inflationsanpassung, ansonsten müsste die Strafe, die zuletzt 2008 angepasst wurde, jetzt mit 42 Euro festgesetzt werden“

Kritisch sieht die Sozialsprecherin auch die Rechtfertigung der Erhöhung durch Stadträtin Ulli Sima: „Die Stadträtin erklärt, dass man die Kosten umgehen kann, wenn man sich an die Gesetze hält. Das ist für Eltern aber nicht immer möglich. Es ist nicht nachvollziehbar, dass für den ausgeschütteten Saft des Kindes in Zukunft bis zu 90 Euro bezahlt werden müssen. Auch die Arbeiterkammer hat in ihrer Stellungnahme die Unverhältnismäßigkeit der neuen Regelungen kritisiert. Es kann doch nicht sein, dass es bei Spielplätzen kaum Toiletten gibt, die Strafen für ‚Ausbringung von Flüssigkeiten‘ aber massiv erhöht werden. NEOS Wien wird deshalb einen Antrag für den Ausbau von WC-Anlagen bei Kinderspielplätzen im nächsten Gemeinderat einbringen“, kündigt Emmerling an.

