JVP-Marchetti: Klares Ja zu "Videoüberwachung" der Wiener Bezirkspolitiker

Live-Übertragungen der Bezirksvertretungssitzungen endlich Realität - Langjährige Forderung der JVP Wien umgesetzt

Wien (OTS) - Seit 2014 fordert die Junge ÖVP Wien mehr Transparenz in der Wiener Bezirkspolitik. Neben einer Online-Einsicht aller eingebrachten Anträge der Fraktionen, zählt auch eine Live-Übertragung der Bezirksvertretungssitzungen per Internet zu den Forderungen. „Die Politik diskutiert gerne über mehr Videoüberwachung. Warum nicht einmal den Spieß umdrehen: Bieten wir auch den Bürgern die Möglichkeit die Arbeit ihrer Bezirkspolitiker zu überwachen. Die Bezirksvertretung ist am direktesten am Bürger und daher unglaublich wichtig für die Demokratie. Warum Transparenz hier weniger wichtig sein soll als im EU-Parlament, im Nationalrat oder im Gemeinderat - wo diese Dinge längst selbstverständlich sind - ist nicht schlüssig erklärbar", meint Nico Marchetti, Landesobmann der Jungen ÖVP Wien.

Jugendbezirksräte aus den Reihen der Jungen ÖVP Wien haben in den letzten Jahren mehrfach Anträge zur Live-Übertragung der Bezirksvertretungssitzungen in diversen Bezirken eingebracht, diese wurden mit Ausreden wie datenschutzrechtlicher Bedenken und umständlicher Änderungen der Geschäftsordnung abgelehnt oder aufgeschoben. „Gratulation an die Bezirksvertretung Alsergrund für den Mut zur erstmaligen Live-Übertragung der gestrigen Sitzung und insbesondere an die ÖVP-Klubobfrau Lisa Fuchs für die Beharrlichkeit. Wir würden uns freuen, wenn sich auch andere Bezirke ein Beispiel nehmen und diesen Schritt in die digitale Zukunft wagen. Das ist eine Aufwertung der Bezirkspolitik insgesamt", so Marchetti abschließend.

Die Initiative hat ab heute auch einen zweiten Versuchspartner, nämlich das Bezirksparlament Rudolfsheim-Fünfhaus, in welchem es ebenfalls eine Live-Übertragung der Bezirksvertretungssitzung (ab 17:00) geben wird.

Rückfragen & Kontakt:

Junge ÖVP Wien

01/51543 – 260



office @ jvpwien.at

www.jvpwien.at