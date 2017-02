„trend“ kürt die 300 Besten Arbeitgeber Österreichs

BMW Motoren Steyr, Austro Control und Brau Union belegen die ersten drei Plätze der exklusiven Studie, für die 70.000 Bewertungen berücksichtigt wurden.

Wien (OTS) - BMW Motoren Steyr ist der "Beste Arbeitgeber Österreichs 2017". Das ist eines der Ergebnisse einer exklusiven Studie, die das Wirtschaftsmagazin „trend“ in seiner aktuellen Ausgabe veröffentlicht. Das unabhängige Marktforschungsinstitut Statista ermittelte dafür gemeinsam mit der Karriereplattform kununu und dem „trend“, welche 300 Unternehmen Österreichs als Arbeitgeber am beliebtesten sind und von den Arbeitnehmern weiterempfohlen werden. Auf den Plätzen zwei und drei landeten das Flugsicherungsunternehmen Austro Control und der Brauereikonzern Brau Union.

Für die Studie wurden tausende Arbeitnehmer um ihr Urteil zu mehr als 1.000 Unternehmen mit mindestens 200 Mitarbeitern aus 20 Branchen gebeten. Insgesamt bildeten mehr als 70.000 Bewertungen aus verschiedenen Quellen die Basis für das Rangliste.

Die Top 10 der besten Arbeitgeber Österreichs lauten:

1) BMW Motoren Steyr

2) Austro Control

3) Brau Union

4) SKF Österreich

5) NÖM

6) Kostwein

7) Omicron

8) VACE

9) Stieglbrauerei

10) Miele Österreich

Außerdem wurde in jeder der 20 Branchen ein Branchensieger ermittelt. Das vollständige Ranking finden Sie in der am Freitag erscheinenden Ausgabe des „trend“ sowie online unter trend.at/beste-arbeitgeber.

Rückfragen & Kontakt:

Redaktion trend

Tel.: (01) 534 70 / 4112