Salzburger Finanzskandal: Statistik Austria weist Aussagen von LH Haslauer und Finanzreferent Stöckl zu EU-Strafzahlungen zurück

Wien (OTS) - Im Zusammenhang mit der von der EU-Kommission aufgrund falscher Datenübermittlungen im Rahmen des Salzburger Finanzskandals empfohlenen Strafzahlung von 29,8 Mio. Euro werden der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Finanzreferent Christian Stöckl am heutigen 23. Februar 2017 in mehreren Tageszeitungen mit folgenden Aussagen zitiert:

„‚In der Tat mussten die Schuldenstanddaten des Landes Salzburg korrigiert werden, was einen erheblichen Ressourcen- und Zeitaufwand erforderte. Dennoch ist es gelungen, die korrekten Daten im Mai 2013 an die Statistik Austria weiterzuleiten. In dieser Meldung waren auch jene Summen sichtbar zusammengefasst, die in den Jahren zuvor in der durchlaufenden Gebarung verwaltet worden waren. Wann die Statistik Austria in der Folge EUROSTAT diese Fakten weitergeleitet hat, kann aus unserer Sicht nicht dem Land Salzburg zum Vorwurf gemacht werden‘, sagen Haslauer und Stöckl.“

Der dadurch entstehende Eindruck, dass Statistik Austria seit Mai 2013 in Besitz korrekter und vollständiger Daten gewesen wäre und es verabsäumt hätte, diese rechtzeitig an Eurostat zu übermitteln, entspricht nicht den Tatsachen und muss in aller Deutlichkeit zurückgewiesen werden.

Infolge des Bekanntwerdens des Salzburger Finanzskandals im Dezember 2012 gab es zahlreiche personelle Umstellungen im Land Salzburg, und die Salzburger Behörden waren bemüht, Licht ins Dunkel verschiedener Finanzströme und Verbindlichkeiten zu bringen. In diesem Zusammenhang wurden auch vereinzelt Informationen an Statistik Austria übermittelt. Der Aufforderung seitens Statistik Austria, weitere Hintergründe und erforderliche Detaildaten für die Weiterbearbeitung im Rahmen der einzuhaltenden Maastricht-Regeln beizustellen, konnten die Salzburger Behörden jedoch nicht nachkommen. Es entspricht weder den Qualitätsansprüchen von Statistik Austria noch jenen der Europäischen Kommission, nicht überprüfbare Zahlen als Basis für die Berechnung und Übermittlung von Defizit- und Schuldenstandswerten an Eurostat heranzuziehen.

Statistik Austria wurde am 9. Mai 2013 von den Salzburger Behörden mitgeteilt, dass Salzburg die für alle Bundesländer geltende Frist zur Beistellung von Finanzdaten bis 31. Mai nicht einhalten könne. Gleichzeitig wurde bekanntgegeben, dass auch der Beschluss des Landtags über den Rechnungsabschluss 2012 aufgrund weiterer Aufarbeitungsnotwendigkeiten der Finanzdaten in Salzburg verschoben werden müsse. Letztendlich wurde der Beschluss des Landtags über den Rechnungsabschluss 2012 erst im Jahr 2014 gefasst.

Am 17. September 2013, also kurz vor der bis Ende September bei Eurostat einzubringenden Notifikation von Österreichs Defizit- und Schuldenstandsdaten, übermittelte Statistik Austria die für Salzburg geplanten Notifikationsdaten zwecks finaler Überprüfung an das Land Salzburg. Es erfolgte keine Korrektur der Daten seitens der Salzburger Behörden und die Daten wurden als Bestandteil der gesamtösterreichischen Daten am 30. September 2013 von Statistik Austria an Eurostat übermittelt.

Aufgrund von Erkenntnissen aus einem zwischenzeitlich veröffentlichten Rechnungshofbericht zu Salzburg legte Eurostat im Oktober 2013 einen Vorbehalt gegen die Validität der Salzburger Zahlen ein, und es folgten intensive Aufarbeitungsgespräche zwischen Statistik Austria und den Salzburger Behörden. Die tatsächliche vollständige Übermittlung von Rechnungsabschlussdaten für das Jahr 2012 durch Salzburg konnte erst am 18. Oktober 2013 erfolgen. Auf Basis dieser Informationen gab es noch weitere Besprechungen, sodass schließlich am 31. März 2014 eine Notifikation von fundierten korrigierten Daten zum öffentlichen Schuldenstand an die Kommission (Eurostat) erfolgen konnte. Der Vorbehalt Eurostats wurde infolge dessen aufgehoben.

Statistik Austria hat großes Verständnis für die hohe Komplexität und Schwierigkeit, mit der die Salzburger Behörden in der Phase der Aufarbeitung des Salzburger Finanzskandals konfrontiert waren. Verantwortung für die Korrekturerfordernisse der Schuldenstandszahlen und letztlich für etwaige Strafzahlungen an die EU außerhalb des Landes Salzburgs zu suchen, muss nach genauer Prüfung jedoch erfolglos bleiben.

