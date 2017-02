NEOS Wien/Ornig: Um wie viel werden die Werbekosten der Stadt Wien denn nun gesenkt, Herr Stadtrat?

Markus Ornig: "NEOS Wien verlangt im Gemeinderat von Mailath-Pokorny endlich Aufklärung über konkrete Pläne zur Senkung des horrenden Inseratenbudgets."

Wien (OTS) - In einem Interview mit der Tageszeitung „Der Standard“ äußerte sich der zuständige Stadtrat Andreas Mailath-Pokorny auch zu einer längst überfälligen Senkung der exorbitanten städtischen Werbeausgaben. Über Zeitplan und Höhe der Einsparungen scheint allerdings Uneinigkeit mit dem Grünen Koalitionspartner zu herrschen. „Sollen die Werbeausgaben nun binnen eines Jahres oder erst bis 2020 um ein Drittel gesenkt werden? Umfasst dieses Vorhaben nur die Stadt selbst oder auch den ausgelagerten Bereich aus Wiener Linien, Wien Holding & Co? Die Bürgerinnen und Bürger, deren Steuergeld für die städtische Eigenwerbung großzügig ausgegeben wird, haben sich Aufklärung verdient. Dass die Reduktion der Werbeausgaben nicht einmal im Koalitionspakt schriftlich festgehalten wurde, zeigt schon, dass sich die SPÖ in diesem für sie heiklen Punkt offenbar lieber nicht so genau festlegen möchte.“, so Markus Ornig, Mediensprecher von NEOS Wien, in Reaktion auf das Interview mit Mailath-Pokorny.

NEOS wird in der kommenden Gemeinderatssitzung vom Stadtrat Aufklärung verlangen, was genau in Bezug auf die Werbemillionen mit den Grünen paktiert wurde. „Der Herr Stadtrat hat somit noch eine knappe Woche Zeit, sich einmal mit David Ellensohn in Verbindung zu setzen und endlich Klarheit zu schaffen. Klar ist jedenfalls, dass auch eine Reduktion der Werbekosten um ein Drittel nur ein erster Schritt sein kann. 2015 hat die Stadt Wien allein gut 30 Millionen Euro für Eigenwerbung ausgegeben, die Unternehmen im Umfeld der Stadt Wien nochmals 20 Millionen. Das ist mehr, als alle anderen acht Bundesländer zusammen. Während in den Schulen und in den Spitälern an allen Ecken und Enden Geld fehlt, ist für die Werbung der Stadt offenbar immer genügend Geld da. Das ist in höchstem Maße unanständig“, schließt Ornig.

