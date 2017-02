ÖVP trauert um Leopold Guggenberger

Bundesparteiobmann Mitterlehner: Geradlinigkeit und Nähe zu den Bürgern zeichneten Leopold Guggenberger aus - Er hat sich über Parteigrenzen hinaus Respekt und Anerkennung erworben

Wien (OTS) - Die Österreichische Volkspartei trauert um den langjährigen Klagenfurter Bürgermeister Leopold Guggenberger, der im Alter von 98 Jahren verstorben ist. "Mit ihm verlieren wir einen Vorzeigepolitiker, der sich durch Geradlinigkeit und Nähe zu den Menschen ausgezeichnet hat. Damit hat er sich über Parteigrenzen hinaus Respekt und Anerkennung verschafft", sagt ÖVP-Bundesparteiobmann Reinhold Mitterlehner. Guggenberger habe die Anliegen und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger Klagenfurts aufgegriffen und in konkrete Politik umgesetzt. "Er hatte ein offenes Ohr für die Bevölkerung. Seine Amtsführung war von Umsicht und Weitsicht geprägt", so Mitterlehner.

ÖVP-Generalsekretär Werner Amon unterstreicht, dass Guggenberger sein politisches Schaffen stets in die Dienste "seiner" Stadt stellte. "Er bewies unter anderem sein politisches Können, als er sich erfolgreich für eine Autobahnumfahrung von Klagenfurt einsetzte, die den Bürgern zuvor mehr als 20 Jahre verwehrt geblieben war", so Amon. Zudem zeichnet der Alt-Bürgermeister für den umfassenden Ausbau von Schulen und Kindergärten während seiner Amtszeit mitverantwortlich. "Guggi" prägte die Stadt- und Landespolitik maßgeblich und genoss als ehemaliger Nationalratsabgeordneter auch in der Bundespolitik hohes Ansehen.

"Unser tiefes Mitgefühl gehört seiner Familie, allen Angehörigen und Freunden. Wir trauern mit ihnen", betonen Mitterlehner und Amon im Namen der gesamten Volkspartei.

