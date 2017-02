Schülerunion: Vorbereitung und Betreuung muss verstärkt werden – Bildungsministerium am Zug

Hilfegesuch der Schüler beim Schreiben der VWA erfolgt wegen schlechter Vorbereitung

Wien (OTS) - Die Bundesobfrau der Schülerunion Michaela Oppitz zeigt sich angesichts der aktuellen Diskussion zu Ghostwritern der Vorwissenschaftlichen Arbeit (VWA) skeptisch: "Eine von dritter Hand geschriebene VWA lässt nicht zwangsweise auf leistungsunwillige Schülerinnen und Schüler schließen. Es zeigt vor allem einen Mangel in der Vorbereitung und zu wenig Sicherheit in der Materie wissenschaftlichen Arbeitens."

Für Bundesschulsprecher Harald Zierfuß ist es ein besonderes Anliegen, Schülerinnen und Schüler nicht unter Generalverdacht zu stellen: "Nur weil einzelne Schüler die Arbeit an Dritte abgeben, darf man keinem anderen Schüler die eigene Leistung aberkennen."

Der einzige Weg, Ghostwriting bei Vorwissenschaftlichen Arbeiten zu verhindern, ist die Vorbereitung an Schulen und die Betreuung durch das Lehrpersonal zu verstärken. "Da sehen wir die Verantwortung ganz klar beim Bildungsministerium. Schülerinnen und Schüler brauchen eine klare, umfassende Vorbereitung auf die Vorwissenschaftliche Arbeit. Denn wo, wenn nicht in der Schule sollen sie das nötige Selbstvertrauen und Wissen generieren, um vorwissenschaftlich Arbeiten zu können?", so Oppitz abschließend.

Mit mehr als 30.000 Mitgliedern ist die Schülerunion die größte Schülerorganisation Österreichs. Seit mehreren Jahren stellt die Schülerunion mit 26 von 29 BSV-Mandaten die Mehrheit in der Bundesschülervertretung (BSV) und den Bundesschulsprecher.

Rückfragen & Kontakt:

Lara Berger

Pressesprecherin Schülerunion

lara.berger @ schuelerunion.at

0664 5070 693