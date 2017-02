Tierschutzgesetz: Schützen Kern und Mitterlehner Mensdorff-Pouilly?

WTV-Präsidentin Petrovic: Massiver Aufschrei der Bevölkerung zur Novelle des Tierschutzgesetzes darf nicht ignoriert werden.

Vösendorf (OTS) - Wenn 633 Stellungnahmen zu einer Gesetzesnovelle beim Parlament eingehen, dann sollten eigentlich beim Gesetzgeber die Alarmglocken schrillen. Sollte man meinen. Nicht so bei der umstrittenen Novelle zum Tierschutzgesetz. Dabei stellt die Anzahl der Stellungnahmen, die sowohl von Privatpersonen, gemeinnützigen Vereinen und anderen Institutionen abgegeben wurden, einen ziemlich einsamen Rekord sowie einen gewaltigen Aufschrei dar. „Das zeigt dem Gesetzgeber zwei Dinge ganz klar: Erstens, das Thema Tierschutz interessiert die Bevölkerung sehr und zweitens, die Bürgerinnen und Bürger sind extrem unzufrieden mit der geplanten Novelle“, sagte Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins (WTV) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz zusammen mit anderen NGOs in Wien. Außerdem stehen vor allem hinter den Stellungnahmen der NGOs noch weit mehr Menschen, wie etwa die 20.000 Mitglieder des Wiener Tierschutzvereins, welcher selbst in einer Stellungnahme die Novelle ausführlich kritisiert und hinterfragt hat.

Bleibt der Aufschrei ungehört?

„Es ist erstaunlich, dass kein Regierungsmitglied und weder der Bundeskanzler noch der Vizekanzler diesen extremen Aufschrei registriert oder Stellung dazu genommen hat. Bleibt dieser wirklich ungehört?“, so Petrovic. Anstatt endlich dringend notwendige Regelungen (Mitsprache für Tierschutzorganisationen in Gerichtsverfahren, die den Tierschutz betreffen, Haltungsverbot von Hunden und Katzen in Zoofachgeschäften, etc.) die seit langem von der Gesetzgebung konsequent ignoriert werden, umzusetzen, werde der Tierquälerei weiter Tür und Tor geöffnet. So dürfen abgesehen von der vollkommen sinnfreien Aushebelung der Kastrationspflicht für Katzen, weiterhin etwa Zuchtfasane und gezüchtete Feldhasen ausgesetzt werden, um sie prominenten Freizeitjägern vorn die Flinten zu treiben. „Muss man nun Angst haben, dass für den Herrn Bundeskanzler und den Herrn Vizekanzler etwa ein Herr Mensdorff-Pouilly mehr zählt als tausende Menschen?“, fragt Petrovic.

