BZÖ-Trodt-Limpl: Mit Leopold Guggenberger verlieren wir einen großen Kärntner!

Klagenfurt (OTS) - "Tief betroffen vom Ableben Leopold Guggenbergers" zeigt sich heute Kärntens BZÖ-Landesobfrau LAbg. Mag. Johanna Trodt-Limpl. Guggenberger sei eine echte Persönlichkeit in der Kärntner Politik gewesen. "Er war im positivsten Sinne ein politisches Urgestein Kärntens. Ein Politiker mit Handschlagqualität und dem Herz am rechten Fleck, der sein Wirken immer in den Dienst der Gemeinschaft gestellt hat. Meine aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie“, schließt Trodt-Limpl.

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ Kärnten

9020 Klagenfurt

0463 501246