TYROLIT Cutting Pro Competition 2017: Europameister steht fest

26 LANDESMEISTER AUS 14 NATIONEN, TONNENWEISE BETON UND SCHWERE MASCHINEN. DIE CUTTING PRO COMPETITION IST ENTSCHIEDEN, UND TYROLIT HAT EINEN NEUEN EUROPAMEISTER 2017.

Innsbruck (OTS) - Die besten Profianwender Europas traten gestern Abend zum vierten Mal im Betonschneiden und -bohren gegeneinander an und verwandelten den Congress Innsbruck in einen brodelnden Kessel aus Testosteron und Adrenalin. 26 Landesmeister aus 14 Nationen kämpften beim Finale der „TYROLIT Cutting Pro Competition“ um den Europameistertitel im Wandsägen, Kernbohren und Handsägen. Die fast dreijährige, internationale Qualifikation für den Meistertitel kam gestern Abend explosionsartig zum Höhepunkt: Darius Janulis aus Norwegen ist „TYROLIT Cutting Pro Competition Europameister 2017“. Martin Sponring aus Österreich und Jan Läderach aus der Schweiz belegten die Plätze zwei und drei.

Um 19:15 Uhr eröffneten die Moderatoren Margit Bacher und Markus Lewandowski die vierte Cutting Pro Competition mit dem bekannten „Schlachtruf“ der Competition: „Ready, Set – Cut“. Die Sportler traten im Zweikampf auf der großen Bühne gegeneinander an. Konzentriert, fokussiert und mit dem starken Willen die dicken Betonwände mit der Wandsäge, dem Kernbohrer und der Handsäge zu bezwingen - und das schneller als der jeweilige Gegner. Die rund 700 internationalen Fachbesucher trugen zur außergewöhnlichen Stimmung bei.

Alle Informationen über die Wettkämpfer, aktuelle Bestzeiten sowie Bilder und Videos stehen Fans und Unterstützern unter www.facebook.com/cuttingpro und www.tyrolit.com/cpc zur Verfügung.

Begleitet wurde das sportliche Großevent von der „TYROLIT Produktausstellung 2017, die den internationalen Besuchern die neuesten Produkte, Sonderbauprojekte und das große Anwendungsspektrum von TYROLIT vorstellte. Ein Produkt-Highlight, das in diesem Rahmen erstmals präsentiert wurde, ist das ATEX-zertifizierte Seilsägesystem von TYROLIT. Diese Produktinnovation kann, als einziges Seilsägesystem weltweit, in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 (EX Zone 1, II 2G IIA c T3) eingesetzt werden. Doch auch die zwei Fachvorträge Entwicklung in der Betontechnologie. Wo geht die Reise hin?“ von DI Dr. Klemens Maier, Technischer Leiter der Versuchsanstalt Innsbruck, sowie „Betonbearbeitung: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.“ von Jan Hermansson, Chefredakteur PDi Magazine, stießen beim Fachpublikum auf großes Interesse.

