NR Obernosterer zum Tod Leopold Guggenbergers: „Ich habe einen Freund verloren“

VP-Nationalrat Gabriel Obernosterer zum Ableben von Leopold Guggenberger: Ein Verlust, der persönlich tief betroffen macht.

Klagenfurt (OTS) - „Ich war tief betroffen, als ich die Nachricht vom Ableben Leopold Guggenbergers erhielt. Ich habe einen Freund verloren“, findet VP-Nationalrat Gabriel Obernosterer heute persönliche Worte zum Tod des langjährigen Bürgermeisters der Stadt Klagenfurt, Leopold Guggenberger.

Es bestand laut Obernosterer eine ganz persönliche Verbindung zum Menschen Guggenberger. „Leopold Guggenberger hat seine Kindheit hier in Maria Luggau im Gasthof Paternwirt verbracht. Es ist das Geburtshaus seines Vaters und unser Familienbetrieb seit Jahrzehnten“, berichtet Obernosterer. Sogar die Kinderwiege Guggenbergers befinde sich noch im Haus. „Ich sehe in Guggi meinen politischen Vater, der mir immer mit Rat zur Seite stand. Er hat sogar seine Kinderwiege zurück in den Paternwirt gebracht. Er war einfach ein großartiger Mensch“, so Obernosterer.

Guggenberger habe seine Verbundenheit mit der Heimat Lesachtal immer wieder zum Ausdruck gebracht und habe nicht nur den Paternwirt besucht, sondern auch den Wallfahrtsort Maria Luggau. „Er hat die Grundwerte unserer Partei gelebt. Ich bin dankbar für die weitsichtigen Gespräche mit ihm“, sagt Obernosterer, der sein tiefes Mitgefühl der Familie Guggenbergers zum Ausdruck bringt. (SCHLUSS)

