Team Kärnten/Köfer/Prasch bestürzt über das Ableben von Leopold Guggenberger

Klagenfurt (OTS) - Team Kärnten-Landesrat Gerhard Köfer und IG-Obmann LAbg. Hartmut Prasch reagieren tief betroffen auf das Ableben von Klagenfurts Altbürgermeister Leopold Guggenberger:

„Guggi, wie er von allen liebevoll genannt wurde, war eine herausragende Persönlichkeit, die stets den Konsens und das Miteinander in den Mittelpunkt der politischen Arbeit gerückt hat. Er wird vor allem in der Landeshauptstadt Klagenfurt, die er über Jahrzehnte so entscheidend geprägt hat, eine große Lücke hinterlassen.“

Köfer und Prasch bringen vor allem Guggenbergers Angehörigen ihr tief empfundenes Mitgefühl zum Ausdruck. „Wir werden den unbändigen Willen und die große Schaffenskraft Leopold Guggenbergers immer in ehrender Erinnerung behalten“, betont Köfer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Team Kärnten - IG

Thomas-Martin Fian

Tel.: +43 650 8650564

thomas.fian @ team-kaernten.at