SP-Valentin zur Novelle Reinhaltegesetz: Wien bleibt eine der saubersten Städte der Welt

SPÖ erfreut über hohe Zustimmung im Umweltausschuss – nur NEOS auf Seiten der Schmutzfinken

Wien (OTS/SPW-K) - Große Zustimmung fand die Novelle zum Reinhaltegesetz im heutigen Umweltausschuss. Außer den NEOS stimmten alle Fraktionen für die Nachbesserungen im Sinne der Sauberkeit: „Ich bedanke mich beim Koalitionspartner und bei FPÖ und ÖVP für die Unterstützung, Wien noch sauberer zu machen und bedauere, dass die NEOS sich mit ihrem NEIN offensichtlich bewusst für die Schmutzfinken stark machen“, so SPÖ-Umweltausschussvorsitzender Erich Valentin. Mit der Novelle werden einige Bereiche angepasst, künftig sind auch Gewässer und das Stadtmobiliar vom Reinhaltegesetz erfasst. Wer also Dosen, Flaschen oder sonstiges in die Alte oder Neue Donau wirft, muss mit Strafen rechnen. Das Strafausmaß wird angepasst, künftig kostet ein Organmandat statt bisher 36 Euro nun 50 Euro, in schwerwiegenden Fällen bis zu 90 Euro. „Diese Strafen kann man sich ganz leicht ersparen, indem man sich an die Sauberkeitsspielregeln in unserer Stadt hält und das breite Angebot zur legalen Entsorgung von Müll nützt“, so Valentin.

Das Angebot an legalen Entsorgungsmöglichkeiten ist enorm: Mit fast 20 000 öffentlichen Papierkörben mit integriertem Aschenbecher, über 430.000 Restmüll- und Altstoffbehältern findet wohl jeder eine Möglichkeit, Tschick, Hundekotsackerl oder Flaschen und Dosen zu entsorgen. Für Elektrogeräte Sperrmüll und Co. bieten die Wiener Mistpätze ein bequemes Service, um auch diese Abfälle kostengünstig einer umweltgerechten Entsorgung zukommen zu lassen. Die Mistplätze haben von Montag bis Samstag von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Der Mistplatz in der Percostraße im 22. Bezirk hat sogar am Sonntag geöffnet.

„Es gibt längst keine Ausreden mehr in unserer Stadt, seinen Müll einfach weg zu schmeissen.“, so Valentin. Nach zahlreichen Aufklärungsoffensiven hat die Stadt im Jahr 2008 die WasteWatcher eingesetzt, die die Sauberkeitsspielregeln kontrollieren und ahnden. Sie sind ein Erfolgsprojekt, denn Wien zählt zu den saubersten Städten der Welt.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at