Wien – Donaustadt: Mann von Leiter gestürzt

Wien (OTS) - Gestern ereignete sich um 20.45 Uhr ein Arbeitsunfall auf dem Areal einer Firma in der Hermann-Gebauer-Straße. Ein 55-Jähriger, er war gerade dabei die Füllmenge eines Popcornsilos zu überprüfen, fiel von einer Leiter sieben Meter in die Tiefe und zog sich dabei Verletzungen zu. Nachdem er von einem Notarzt erstversorgt wurde, wurde der Mann in ein Unfallkrankenhaus gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Thomas KEIBLINGER

31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at