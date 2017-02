Wien – Simmering: Mann von Zug erfasst

Wien (OTS) - Gestern ereignete sich ein folgenschwerer Unfall in der Bahnhofstation-Grillgasse. Ein 48-Jähriger, er hatte sich nach dem derzeitigen Erkenntnisstand aus Unachtsamkeit zu nahe an die Bahnsteigkante bewegt, wurde von einem InterCity-Zug der ÖBB erfasst. Der Mann wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Er verstarb am Vorfallsort.

