Wien – Döbling: Buslenker attackiert

Wien (OTS) - Gestern, um 21.30 Uhr, attackierte ein 60-Jähriger einen Buslenker der Linie 38 A. Der Mann war kurz zuvor an der Station „Am Cobenzl“ in den Linienbus eingestiegen. Wenige Augenblicke später begab er sich zur Fahrerkabine, versuchte gewaltsam die Tür selbiger zu öffnen und schlug immer wieder mit Fäusten auf den Buslenker ein. Dieser brachte den Linienbus zum Stillstand, gab einen Notruf an die Leitzentrale der Wiener Linien ab und setzte sich gegen den augenscheinlich alkoholisierten Angreifer zur Wehr. Dem Berufschauffeur gelang es schließlich den Angreifer aus dem Bus zu drängen. Zur Hilfe gerufene Polizisten konnten die Situation schließlich beruhigen. Der leicht verletzte Angreifer (Platzwunde am Kopf) wurde in ein Spital gebracht. Dort randalierte der Mann neuerlich, beschimpfte und bedrohte das Sanitätspersonal. Erneut mussten Polizisten ausrücken um die Situation zu beruhigen. Der 60-Jährige wurde mehrfach angezeigt.

