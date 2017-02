Wien – Hietzing: Nachbar mit Schreckschusswaffe bedroht

Wien (OTS) - Ein Alkoholisierter bedrohte gestern um 19.10 Uhr seinen Nachbarn in einem Mehrparteienhaus in der Veitingergasse mit einem Schreckschussrevolver. Der verängstigte 25-Jährige verständigte die Polizei. Beamte der WEGA nahmen den Tatverdächtigen fest. Die bei der Tatausführung verwendete Schreckschusswaffe sowie mehrere Stichwaffen wurden sichergestellt. Der Angezeigte gab in einer Vernehmung zu Protokoll sich vom Lärm aus der Nachbarwohnung belästigt gefühlt zu haben.

