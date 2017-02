NÖ GVV-Präsident Dworak: „Dieser Unfug gehört sofort abgestellt!“

St. Pölten (OTS) - In der Stadt Horn erhielt eine 84-jährige Mindestsicherungsbezieherin Anfang Feb-ruar Post von der Stadtgemeinde. In dem Brief wurde sie darüber informiert, dass sie jederzeit für die Erbringung „gemeinnütziger Hilfstätigkeiten“ – wie z.B. Stra-ßenkehren – herangezogen werden könne. Bei wiederholter Ablehnung müsse sie mit einer Leistungskürzung bis zu 100 Prozent rechnen. Mit Jahresbeginn wurde in Niederösterreich eine Änderung des Mindestsicherungsgesetzes wirksam, die nun ein solches Vorgehen möglich macht.

Davon ganz und gar nicht begeistert zeigt sich Rupert Dworak, Präsident des Verbandes sozialdemokratischer GemeindevertreterInnen in Niederösterreich (NÖ GVV):

„Dieser Unfug gehört sofort abgestellt. Denn in Wirklichkeit führt das nur zur völligen Ver-unsicherung bei den betroffenen Menschen. Die meisten sind ja nicht freiwillig in der Mindestsicherung und der Großteil von ihnen will wieder zurück in ein normales Berufsleben. Das Gesetz, das nun solche Briefe möglich macht, gehört sofort repariert!“

