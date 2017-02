Laimer: MindestsicherungsempfängerInnen im Pensionsalter für gemeinnützige Tätigkeiten zu verpflichten, ist Schikane

SPÖ NÖ fordert, Neuregelung der Mindestsicherung zurückzunehmen

St. Pölten (OTS) - „Die Neuregelung bei der Mindestsicherung in Niederösterreich, beschlossen von ÖVP und FPÖ, zeigt hässliche Auswirkungen: Der Bürgermeister in Horn hat an alle EmpfängerInnen der Mindestsicherung in seiner Gemeinde einen Brief geschrieben, mit der Aufforderung, gemeinnützige Arbeit für die Kommune zu verrichten, sobald „wir eine konkrete Tätigkeit für Sie haben“. Eine Adressatin ist 65 Jahre alt, diese hat uns das Schreiben an sie weitergeleitet, eine andere ist laut Medienberichten 84 Jahre alt – diese älteren Damen zwangsverpflichten zu wollen, drückt die Willkür durch die Verantwortlichen aus“, sagt der SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Robert Laimer: „ÖVP und FPÖ haben ‚Flüchtlinge‘ gesagt , aber gestrichen wird bei allen und es können auch alle zwangsverpflichtet werden, Flüchtlinge oder ÖsterreicherInnen, Junge und Ältere – die Entscheidung liegt offensichtlich alleine bei den BürgermeisterInnen.“

Für Laimer sei es nicht klar, wie der LAbg. Jürgen Maier, Bürgermeister von Horn, der die Neuregelung ja mit beschlossen hat, sicherstellen wird, ob die von ihm angedachten „gemeinnützigen Hilfstätigkeiten“ für diese älteren Frauen, kranke Menschen oder Aufstocker überhaupt zumutbar sind: „Sind das die Maßnahmen, die die ÖVP NÖ angekündigt hat, um die EmpfängerInnen der Mindestsicherung wieder an den Arbeitsalltag heranzuführen? Für uns ist das reine Schikane und moderne Sklaverei – der Bürgermeister entscheidet in Gutsherrenart, wer welche Arbeiten in der Gemeinde verrichten soll. Wieviele Bürgermeister sind dem Beispiel von Horn gefolgt und haben ebenfalls Menschen ‚bedroht‘, ohne deren Situation zu recherchieren?“

Die in Horn – und möglicherweise auch anderswo – verschickten Briefe jetzt als „Infoschreiben“ und „Irrtum“ abzutun, sei jedenfalls nicht ausreichend. Dahinter stecke allerdings die Mentalität, jene Menschen, die ohnehin schon am Rande der Gesellschaft stehen, noch weiter zu entrechten, sagt Laimer: „Momentan geht Niederösterreich hier einen eigenständigen, aber keinen anständigen Weg. Die ‚Reform‘ soll zurückgenommen und neu beschlossen werden – Menschlichkeit, Solidarität und das Bewusstsein, dass die Mindestsicherung für viele das letzte Netz vor dem endgültigen Absturz ist, sollten bei der Neuregelung im Vordergrund stehen!“

