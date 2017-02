Auszeichnung: Brau Union Österreich erhält Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung

OÖGKK honorierte das außerordentliche Engagement in Sachen Gesundheitsvorsorge für die Belegschaft

Linz (OTS) - Bereits zum 12. Mal wurden in Linz die Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) vergeben – die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse zeichnet damit Unternehmen aus, die sich aktiv für gesündere Arbeitsplätze einsetzen – jeweils mit individuellen, maßgeschneiderten Maßnahmen, aber immer mit einem Gewinn für die Mitarbeiter und das Unternehmen. Auch die Brau Union Österreich wurde – bereits zum 3. Mal – mit dem BGF-Gütesiegel ausgezeichnet.

Martin Gruber, HR-Director bei der Brau Union Österreich, meinte anlässlich der Auszeichnung: „Die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz ist uns in der Brau Union Österreich ein großes Anliegen und gleichzeitig ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die tägliche Arbeit. Wir setzen in dem Bereich auch immer wieder Schwerpunkte – zurzeit unterstützen wir z. B. unsere Kollegen im Fuhrpark durch Übungs-DVDs mit Tipps für richtiges Heben, Tragen und Sitzen. Unsere Führungskräfte schulen wir im Bereich ‚Gesund Führen' mit einem Fokus auf die Früherkennung von psychischen Erkrankungen. Auch professionelles Betriebliches Eingliederungsmanagement – also die Begleitung zurück in den Job nach langen Ausfallszeiten – ist uns wichtig, ein diesbezügliches Programm rollen wir derzeit in allen unseren Standorten aus. Wir sind sehr stolz, dass unsere Bemühungen nun erneut mit dem anerkannten Gütesiegel ausgezeichnet wurden.“

Umfangreiche Beurteilungskriterien – inzwischen 223 zertifizierte Unternehmen in OÖ

Hinter dem BGF-Gütesiegel steht das bundesweite Netzwerk für BGF: Es definiert einheitliche Qualitäts- und Vergabekriterien nach strengen europäischen Leitlinien. Derart anerkannt, steigert das BGF-Gütesiegel auch die (inter)nationale Reputation eines Betriebes, ähnlich einer ISO-Zertifizierung. Die Kriterien für die Zuerkennung des Gütesiegels sind umfangreich und reichen von der – für die meisten Betriebe wohl selbstverständlichen – Einhaltung der Arbeitnehmerschutzbestimmungen über das nachweislich ganzheitliche Gesundheitsverständnis über das systematische Management von Gesundheitsförderung im Unternehmen bis hin zur Evaluation aller Aktivitäten.

Die Beschäftigung mit diesen wichtigen Punkten boomt in Oberösterreich wie nie: Inzwischen sind bereits 223 Betriebe in Oberösterreich ausgezeichnet – das entspricht über 122.000 gesünderen Arbeitsplätzen.

Über die Brau Union Österreich

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit vierzehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Zusätzlich vertreibt die Brau Union Österreich seit April 2015 die Cider-Marke Strongbow in Österreich und bringt 2017 mit Stibitzer einen typisch österreichischen Cider auf den Markt. Das Unternehmen steht sowohl für internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados und Affligem, als auch für nationale Top-Marken wie Gösser oder Zipfer und für regionale Marken wie Puntigamer, Kaiser, Schwechater, Schladminger, Reininghaus oder Wieselburger. Die Weizenbiermarke Edelweiss, die alkoholfreie Marke Schlossgold und die Biere der Spezialitäten-Manufaktur Hofbräu Kaltenhausen runden das Sortiment ab. 2.300 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und 5 Mio. Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND“ ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen Heineken-Familie.

