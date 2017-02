Seniorenbund trauert um Leopold Guggenberger

Korosec: „Auch raue Wege haben Ihn nie geschreckt!“

Wien (OTS) - Große Trauer im Österreichischen Seniorenbund nach dem Tod des Klagenfurter Altbürgermeisters und ehemaligen Nationalratsabgeordneten Leopold Guggenberger. Vor allem mit seinem Projekt der Umfahrung Klagefurt, in welchem er der Bundespolitik die Stirn geboten hat, hat er sich als Bürgermeister nicht nur in Kärnten einen Namen gemacht. Sein Wirken wurde stets über die Landesgrenzen hinaus beachtet. „Ich bedaure seinen Tod zutiefst. Ich wünsche seiner Familie in diesen schweren Stunden viel Kraft", erklärt Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes.

