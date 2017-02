1.3., Mariahilf: BV Rumelhart, GRin Wehsely bei „Stadtmenschen“

Wien (OTS/RK) - Die ehrenamtlichen „Stadtmenschen“ bekommen bei einer Sprechstunde Unterstützung: Gemeinderätin Tanja Wehsely (SPÖ) und Mariahilfs Bezirksvorsteher Markus Rumelhart stehen den ehrenamtlichen HelferInnen am Mittwoch, 1. März 2017, bei Gesprächen mit KlientInnen im Mariahilfer Amtshaus zur Seite. Die „Stadtmenschen“ kümmern sich in Sprechstunden kostenlos um Anliegen der WienerInnen, etwa in den Bereichen Wohnen, Bildung, Finanzen und Arbeit. Hilfesuchende bekommen Beistand bei der Suche nach passenden Anlaufstellen. Initiatorin der "Stadtmenschen Wien" ist die Social City Wien. Sie hat ihr Engagement im Juni 2014 gestartet und bezeichnet sich als "Drehscheibe für gesellschaftliche Innovation". Die Vernetzung zwischen Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik soll dabei im Mittelpunkt stehen.

Bitte merken Sie vor:

„Stadtmenschen“-Sprechstunde mit BV Rumelhart und GRin Wehsely Wann: Mittwoch, 1. März, 16 bis 18.30 Uhr Wo: Amtshaus Mariahilf (6., Amerlingstraße 11)

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 6. Bezirk, Tel.: 01/4000-06112, E-Mail: post @ bv06.wien.gv.at

