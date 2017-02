Rekord beim Online-Voting der Grünen NÖ: 19.000 Klicks im Februar

Helga Krismer: Dr. Erwin Pröll Privatstiftung Top-Thema

St. Pölten (OTS) - Mit über 19.000 Klicks endete die 11. Runde des Online-Votings „Jetzt entscheidest du! Vote Dein Thema in den NÖ Landtag!“ der Grünen Niederösterreich.

Mit diesem Ergebnis hat selbst Initiatorin und Landessprecherin Helga Krismer nicht gerechnet: „Ich bin freudig überrascht und gleichzeitig darin bestärkt, dass die Menschen das Angebot an Mitsprache nutzen. Die Themen, die im Februar zur Abstimmung standen, trugen dann das ihrige zu diesem sensationellen Ergebnis bei“, so Helga Krismer.

Das Ergebnis:

Top-Thema Nummer 1:

Aufklärung der Causa Dr. Erwin Pröll Privatstiftung

Top-Thema Nummer 2:

Ausbau der Franz-Josefs-Bahn

Auf Platz 3:

Flächendeckender Breitband-Ausbau bis 2020.

Ob diese Themen zur Diskussion zugelassen werden, entscheidet allerdings die Mehrheit – also die ÖVP in Niederösterreich.

Zu sehen ist die Entscheidung heute um 13 Uhr. Dann werden diese 3 Themen gemeinsam mit den anderen 31 BürgerInnen-Anträgen aus insgesamt 11 Runden Online-Voting bei der Sitzung des NÖ Landtags von den Grünen eingebracht.

Das Abstimmungsergebnis findet sich im Anschluss auf www.noe.gruene.at/meinlandtag .



