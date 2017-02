Fekter: Ho Chi Minh-Denkmal in Wien kann nur ein ungustiöser Faschingsscherz sein

ÖVP-Kultursprecherin gegen Ehrung eines „vietnamesischen Kommunisten und Diktators, auf dessen Konto unzählige Menschenleben gehen“

Wien (OTS) - „Das kann nur ein schlechter Faschingsscherz sein“. Mit diesen Worten kommentiert ÖVP-Kultursprecherin Abg. Dr. Maria Fekter die geplante Aufstellung eines Ho Chi Minh-Denkmals im Wiener Donaupark mit Zustimmung der rot-grünen Stadtregierung.

„Ich kann es kaum glauben, dass die Stadt Wien tatsächlich für die Pflege eines von der Gesellschaft Vietnam-Österreich finanzierten Denkmals eines vietnamesischen Kommunisten sorgen will“, so Fekter. „Es ist schlichtweg unerklärbar, warum ein demokratischer Staat wie Österreich einen vietnamesischen Diktator damit ehrt, auf dessen Konto unzählige Menschenleben gehen. So sollen die österreichischen Steuerzahler dafür aufkommen, den vietnamesischen Personenkult nach Österreich zu verpflanzen?! Undenkbar! Aber ganz offensichtlich will Rot-Grün im kommunistischen Lager nach Wähler/innen fischen“, nimmt Fekter an und appelliert an die Wiener Stadtregierung, „von dieser abstrusen und ungustiösen Idee Abstand zu nehmen.“

(Schluss)

