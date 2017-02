Fastenzeit: Wissenschaftlich fundiert abnehmen – exklusiv für Frauen

la puraMed Fastentherapie gemeinsam mit der Wissenschaftlerin des Jahres 2016, Univ.-Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer, entwickelt – frauenspezifisch mit nachhaltigem Erfolg

Gars am Kamp (OTS) - „Geschlechtsspezifische Programme gelten als besonders erfolgreich“, sagt Univ.-Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer. Die Inhaberin des Lehrstuhls am Institut für Gendermedizin der MedUni Wien wurde Anfang 2017 zur Wissenschaftlerin des Jahres gekürt – eine Auszeichnung, die nicht zuletzt der Gendermedizin neuerlich Gewicht verleiht. Auf der Arbeit von Prof. Kautzky-Willer fußt die la puraMed Fastentherapie, die unter der ärztlichen Leitung von Dr. Barbara Gebhard entwickelt wurde. Sind doch gerade Frauen etwa durch Schwangerschaften oder Wechseljahre mit Gewichtsschwankungen konfrontiert und schon in jüngeren Jahren gefährdet, Stoffwechselerkrankungen zu entwickeln.

700 Kalorien – und alle Nährstoffe

Die neue Therapie setzt auf eine starke Kalorienreduktion und ein gleichmäßiges „Herunterfahren“ aller Nährstoffe, womit Abnehmen garantiert ist und ein Jojo-Effekt vermieden werden kann. Ergänzend gibt es zum Beispiel Infusionstherapien, Bewegungs-Coaching und psychologische Unterstützung. Der Nebeneffekt: „Man kann davon ausgehen, dass es durch diese Therapie insgesamt zu einer Verbesserung der Regelkreise kommt und die Frauen nicht nur abnehmen, sondern auch gesünder werden“, bekräftigt Prof. Kautzky-Willer. Alternativ bietet das la pura außerdem die erste frauenspezifische F.X. Mayr Therapie an, die dem Darm Gutes tut.

Die la puraMed Fastentherapie wurde als exklusive und hochwertige Therapieform speziell für die Bedürfnisse der modernen Frau konzipiert, die sich endlich eine nachhaltig wirkungsvolle Diät wünscht. Tatsächlich Übergewicht in den Griff bekommen oder einfach die berühmten „drei Kilos zu viel“ verlieren – und gleichzeitig gesünder werden: all das ist möglich. Die aus frischen Naturprodukten zusammengestellte Kost hat nur 700 Kalorien pro Tag, beinhaltet aber dennoch alle Nährstoff-Träger – in einem wissenschaftlich perfekt balancierten Verhältnis.

Individueller medizinischer Check

Weil jede Frau individuell ist, werden in einem Medical Check-up zum Beispiel mit Blutbefund, Bioimpendanzalyse und Aircheck-Ruheumsatzmessung zuerst mögliche Ursachen für das Übergewicht eruiert und gegebenenfalls behandelt. Eine Diätologin analysiert das Essverhalten und berät bei der Änderungen von alltäglichen Gewohnheiten, Sportwissenschaftlerinnen zeigen mit Personal Trainings individuelle Bewegungsmöglichkeiten, Entspannungstrainer informieren über passende Entspannungstechniken – denn nicht selten ist auch der Stress schuld an ein paar Kilos zu viel. Und da weibliches Übergewicht auch tiefer liegende Ursachen haben kann, gibt es zudem eine psychologische Beratung.

Im la pura steht ein frauenspezifisch geschultes Team aus Ärztinnen und Ärzten, Therapeutinnen und Therapeuten zur Verfügung, das immer genau zuhört und zusieht. Dazu gibt es ergänzende Infusionstherapien mit Vitaminen und Mineralstoffen zur Stoffwechselanregung und für eine Entsäuerung des Körpers – aber auch kombinierte chinesische bzw. Fußreflexzonenmassagen, die Unterwasser-Extensions-Therapie und andere Angebote.

Mehr Gesundheit, mehr Lebensqualität

„Wir gehen das Problem Übergewicht ganz neu an. Nicht nur von einer, sondern von allen nur erdenklichen Seiten her“, erläutert Dr. Barbara Gebhard und erklärt, dass der Therapieerfolg jeden zweiten Tag beim Arztgespräch kontrolliert und der Therapieplan eventuell auch modifiziert wird. Zudem bekräftigt die neue ärztliche Leiterin des women’s health resort zusammen mit Gendermedizinerin Univ.-Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer, dass die la puraMed Fastentherapie nicht einfach nur eine weitere x-beliebige Abnehmkur sei, sondern eine echte ärztliche Behandlung, die „ganz nebenbei“ die Gesundheit stärke. Sogar das Metabolische Syndrom, das Anfangsstadium von Diabetes 2, könne man damit behandeln: „Dass man in diesem Stadium noch korrigierend eingreifen kann, ist ebenfalls eine neue medizinische Erkenntnis, die gefährdeten Frauen ein großes Plus an Lebensqualität und Gesundheit ermöglicht.“

la puraMed Fastentherapie

