AVISO 2.03.: Kunst Haus Wien zeigt zwei neue Ausstellungen

„Pinar Öğrenci - A Gentle Breeze Passed Over Us” & „I dreamed we were alive“

Wien (OTS/RK) - Das Kunst Haus Wien, ein Museum der Wien Holding, präsentiert ab 3. März 2017 zwei neue Ausstellungen: „Pinar Öğrenci -A Gentle Breeze Passed Over Us”, in der Garage des Kunst Haus Wien zu sehen, widmet sich anhand einer Vier-Kanal-Videoinstallation den politisch und gesellschaftlich brisanten Themen Krieg, Migration und Asyl am Beispiel eines in Wien lebenden Irakers.

Die Gruppenausstellung „I Dreamed We Were Alive“ in der Galerie des Museums, versammelt fünf Positionen internationaler Künstlerinnen, die in ihren fotografischen Arbeiten persönliche Erfahrungen und intime Momente visualisieren. Dabei fungiert Fotografie als Medium der Erinnerung an einen bestimmten Zeitabschnitt, an individuelle Emotionen oder Gruppenerfahrungen.

Pressefrühstück zu den Ausstellungen Zeit: Donnerstag, 2. März 2017, 10:00 Uhr Ort: Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien Eröffnung der Ausstellungen Zeit: Donnerstag, 2. März 2017, 19:00 Uhr Ort: Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien

Ihre Gesprächspartnerinnen sind:

o Bettina Leidl (Direktorin Kunst Haus Wien)

o Verena Kasper-Eisert (Kuratorin)

o Sophie Haslinger (Kuratorin)

Die Künstlerinnen Pinar Öğrenci, Ekaterina Anokhina, Hanna Putz, Yulia Tikhomirova und Borjana Ventzislavovas sind beim Pressefrühstück ebenfalls anwesend.

Anmeldung und Interviewanfragen senden Sie bitte an eva.engelberger @ kunsthauswien.com.

